Sino ang unang Sams o Costco?

Sa mundo ng mga warehouse club, dalawang higante ang nakatayo: Sam's Club at Costco. Ang mga retail na higanteng ito ay naging magkasingkahulugan ng maramihang pamimili, na nag-aalok sa mga customer ng pagkakataong bumili ng maraming dami sa may diskwentong presyo. Ngunit sino ang unang nagbigay daan para sa shopping revolution na ito?

Ang Sam's Club, isang dibisyon ng Walmart, ay itinatag noong 1983. Ang ideya ng tagapagtatag ng Walmart na si Sam Walton, ang Sam's Club ay nilikha upang matugunan ang mga may-ari ng maliliit na negosyo at mga indibidwal na naghahanap upang makatipid ng pera sa pamamagitan ng pagbili ng mga item nang maramihan. Sa modelong nakabatay sa membership nito, mabilis na sumikat ang Sam's Club at naging isang pambahay na pangalan.

Sa kabilang banda, ang Costco, na itinatag din noong 1983, ay may bahagyang naiibang kuwento ng pinagmulan. Orihinal na kilala bilang Price Club, ito ay ang brainchild ng Sol Price, isang pioneer sa retail industry. Ang Price Club ay naglalayong magbigay sa maliliit na negosyo ng access sa abot-kayang merchandise. Noong 1993, sumanib ang Price Club sa Costco, at pinagtibay ng kumpanya ang pangalan ng Costco Wholesale Corporation na kilala natin ngayon.

So, sino ang nauna? Sa teknikal na paraan, parehong itinatag ang Sam's Club at Costco sa parehong taon. Gayunpaman, binuksan ng Sam's Club ang kauna-unahang warehouse club nito ilang buwan bago ang Price Club, na nagbibigay dito ng kaunting kalamangan sa mga tuntunin ng pagiging unang napunta sa merkado.

FAQ:

Q: Ano ang warehouse club?

A: Ang warehouse club ay isang uri ng retail store na nag-aalok sa mga customer ng pagkakataong bumili ng mga item nang maramihan sa mga may diskwentong presyo. Ang mga tindahang ito ay karaniwang nangangailangan ng membership para ma-access ang kanilang mga produkto at serbisyo.

Q: Ano ang membership-based na modelo?

A: Ang modelong batay sa membership ay isang diskarte sa negosyo kung saan nagbabayad ang mga customer ng bayad para maging miyembro ng isang partikular na tindahan o organisasyon. Bilang kapalit, ang mga miyembro ay magkakaroon ng access sa mga eksklusibong produkto, serbisyo, at diskwento.

Q: Ang Sam's Club at Costco lang ba ang mga warehouse club?

A: Bagama't ang Sam's Club at Costco ay ang pinakakilalang warehouse club, may iba pang manlalaro sa merkado, tulad ng BJ's Wholesale Club at iba't ibang regional warehouse club.

Bilang konklusyon, parehong gumanap ang Sam's Club at Costco ng mahahalagang tungkulin sa pagbabago ng paraan ng pamimili ng mga tao sa pamamagitan ng pagpapakilala ng konsepto ng mga warehouse club. Habang binuksan ng Sam's Club ang mga pintuan nito ilang buwan bago ang Price Club, ang parehong kumpanya ay nagkaroon ng malaking epekto sa industriya ng tingi at patuloy na umunlad ngayon. Matapat ka man na miyembro ng Sam's Club o tapat na mamimili ng Costco, hindi maikakaila ang impluwensya ng mga warehouse club na ito sa paraan ng pamimili namin.