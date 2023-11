Sino ang Hindi Dapat Magpabakuna sa Shingles?

Ang mga shingles, na kilala rin bilang herpes zoster, ay isang masakit na impeksyon sa viral na dulot ng varicella-zoster virus. Karaniwang nakakaapekto ito sa mga matatanda at indibidwal na may mahinang immune system. Upang maiwasan ang kundisyong ito, may magagamit na bakuna sa shingles. Gayunpaman, hindi lahat ay karapat-dapat na tumanggap ng bakunang ito. Tuklasin natin kung sino ang dapat umiwas sa pagpapabakuna sa shingles at bakit.

FAQ:

Q: Ano ang shingles?

A: Ang shingles ay isang impeksyon sa viral na nagdudulot ng masakit na pantal. Ito ay sanhi ng varicella-zoster virus, ang parehong virus na nagdudulot ng bulutong-tubig.

Q: Ano ang shingles vaccine?

A: Ang shingles vaccine ay isang preventive measure na nagpapababa ng panganib na magkaroon ng shingles o binabawasan ang kalubhaan ng kondisyon kung ito ay mangyari. Inirerekomenda ito para sa mga indibidwal na may edad 50 at mas matanda.

T: Sino ang dapat umiwas sa pagkuha ng bakuna sa shingles?

A: Ang bakuna sa shingles ay karaniwang ligtas para sa karamihan ng mga tao. Gayunpaman, may ilang mga pagbubukod. Ang mga indibidwal na nabibilang sa mga sumusunod na kategorya ay dapat na umiwas sa pagkuha ng bakuna:

1. Ang mga may mahinang immune system: Kung mahina ang immune system mo dahil sa mga kondisyon tulad ng HIV/AIDS, cancer, o organ transplantation, maaaring hindi angkop sa iyo ang shingles vaccine. Kumonsulta sa iyong healthcare provider para sa personalized na payo.

2. Buntis na babae: Ang shingles vaccine ay naglalaman ng live attenuated virus, na maaaring magdulot ng panganib sa pagbuo ng fetus. Samakatuwid, ang mga buntis na kababaihan ay dapat na iwasan ang pagkuha ng bakuna hanggang pagkatapos ng panganganak.

3. Mga indibidwal na may malubhang allergy: Kung mayroon kang matinding allergy sa anumang bahagi ng bakuna sa shingles, tulad ng gelatin o neomycin, mahalagang ipaalam sa iyong healthcare provider. Maaari nilang matukoy kung ang bakuna ay ligtas para sa iyo o magrekomenda ng alternatibo.

4. Mga taong kasalukuyang nakakaranas ng shingles: Kung kasalukuyan kang nakakaranas ng aktibong pagsiklab ng shingles, hindi inirerekomenda na tumanggap ng bakuna. Maghintay hanggang ang mga sintomas ay humupa bago isaalang-alang ang pagbabakuna.

Mahalagang kumunsulta sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan bago gumawa ng anumang mga desisyon tungkol sa bakuna sa shingles. Maaari nilang tasahin ang iyong mga indibidwal na kalagayan at magbigay ng personalized na payo batay sa iyong medikal na kasaysayan at kasalukuyang katayuan sa kalusugan.

Sa konklusyon, habang ang bakuna sa shingles ay karaniwang ligtas at epektibo, ang ilang mga indibidwal ay dapat na maiwasan ang mabakunahan. Ang mga may mahinang immune system, mga buntis na kababaihan, mga indibidwal na may malubhang allergy sa mga bahagi ng bakuna, at ang mga kasalukuyang nakakaranas ng shingles ay dapat kumunsulta sa kanilang healthcare provider para sa gabay. Tandaan, ang pag-iwas ay susi, kaya mahalagang talakayin ang iyong mga opsyon sa isang medikal na propesyonal upang matiyak ang pinakamahusay na paraan ng pagkilos para sa iyong partikular na sitwasyon.