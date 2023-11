By

Sino ang hindi dapat kumuha ng bakuna sa COVID?

Habang ang mga kampanya ng pagbabakuna sa COVID-19 ay patuloy na lumalabas sa buong mundo, mahalagang maunawaan na habang ang mga bakuna ay mahalaga sa paglaban sa pandemya, maaaring hindi angkop ang mga ito para sa lahat. Dapat mag-ingat ang ilang partikular na indibidwal o iwasang ganap na uminom ng bakuna para sa COVID. Dito, malalaman natin ang mga detalye kung sino ang hindi dapat kumuha ng bakuna at bakit.

1. Mga reaksiyong alerdyi: Ang mga indibidwal na may kasaysayan ng malubhang reaksiyong alerhiya sa alinman sa mga bahagi ng bakuna ay dapat na iwasan ang pagkuha ng bakuna sa COVID. Maaaring kabilang sa mga reaksyong ito ang anaphylaxis, isang malubha at posibleng nakamamatay na reaksiyong alerhiya.

2. Pinagbabatayan na Kondisyon sa Kalusugan: Ang mga taong may ilang partikular na kondisyon sa kalusugan ay dapat kumunsulta sa kanilang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan bago tumanggap ng bakuna. Kabilang dito ang mga indibidwal na may nakompromisong immune system, mga autoimmune disorder, o ang mga sumasailalim sa mga immunosuppressive na paggamot. Bilang karagdagan, ang mga buntis na kababaihan at ang mga nagpapasuso ay dapat humingi ng medikal na payo bago mabakunahan.

3. Mga Paghihigpit sa Edad: Maaaring may mga paghihigpit sa edad ang mga bakuna dahil sa limitadong data sa kanilang kaligtasan at bisa sa ilang partikular na pangkat ng edad. Halimbawa, ang ilang mga bakuna ay maaaring hindi irekomenda para sa mga bata sa ilalim ng isang tiyak na edad. Napakahalagang sundin ang mga alituntuning ibinigay ng mga awtoridad sa kalusugan tungkol sa mga paghihigpit sa edad para sa mga partikular na bakuna.

4. Nakaraang Impeksyon sa COVID-19: Ang mga indibidwal na kamakailan lamang ay gumaling mula sa COVID-19 ay dapat kumunsulta sa kanilang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan bago tumanggap ng bakuna. Bagama't karaniwang inirerekomenda ang pagbabakuna kahit para sa mga nagkaroon ng virus, ang mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan ay maaaring magbigay ng personalized na payo batay sa mga indibidwal na kalagayan.

FAQ:

T: Maaari ba akong kumuha ng bakuna sa COVID kung mayroon akong allergy?

A: Kung mayroon kang kasaysayan ng malubhang reaksiyong alerhiya sa anumang bahagi ng bakuna, ipinapayong iwasan ang pagkuha ng bakuna sa COVID. Kumonsulta sa iyong healthcare provider para sa personalized na payo.

Q: Dapat bang kumuha ng bakuna sa COVID ang mga buntis?

A: Dapat kumunsulta ang mga buntis sa kanilang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan bago mabakunahan. Habang ang magagamit na data ay nagmumungkahi na ang mga benepisyo ng pagbabakuna ay mas malaki kaysa sa mga panganib, ang mga indibidwal na kalagayan ay maaaring mag-iba.

Q: Maaari bang tumanggap ng bakuna sa COVID ang mga bata?

A: Ang pagiging kwalipikado ng mga bata para sa pagbabakuna sa COVID ay nakasalalay sa partikular na bakuna at mga paghihigpit sa edad na itinakda ng mga awtoridad sa kalusugan. Mahalagang sundin ang mga alituntuning ibinigay ng mga propesyonal sa kalusugan.

Sa konklusyon, habang ang mga bakuna sa COVID ay isang mahalagang tool sa pagsugpo sa pandemya, ang ilang partikular na indibidwal ay dapat mag-ingat o iwasan ang pagbabakuna dahil sa mga allergy, pinagbabatayan na kondisyon ng kalusugan, paghihigpit sa edad, o kamakailang impeksyon sa COVID-19. Napakahalagang kumonsulta sa mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan para sa personalized na payo at sundin ang mga alituntuning ibinigay ng mga awtoridad sa kalusugan upang makagawa ng matalinong mga desisyon tungkol sa pagbabakuna.