Sino ang nagmamay-ari ng karamihan sa Walmart?

Sa mundo ng retail, ang Walmart ay nakatayo bilang isang behemoth, na nangingibabaw sa merkado kasama ang malawak nitong network ng mga tindahan at online presence. Ngunit naisip mo na ba kung sino ang nagmamay-ari ng retail giant na ito? Suriin natin ang istraktura ng pagmamay-ari ng Walmart at tuklasin ang mga pangunahing manlalaro sa likod ng tagumpay nito.

Ang Pamilyang Walton: Ang karamihan sa pagmamay-ari ng Walmart ay nasa kamay ng pamilyang Walton, mga inapo ng tagapagtatag ng Walmart na si Sam Walton. Noong 2021, ang pamilyang Walton ay sama-samang nagmamay-ari ng humigit-kumulang 50% ng mga pagbabahagi ng Walmart. Dahil dito, sila ang pinakamayamang pamilya sa Estados Unidos at isa sa pinakamayaman sa mundo. Ang yaman ng pamilya ay pangunahing nagmula sa kanilang pagmamay-ari na stake sa Walmart.

Iba pang mga Shareholder: Habang ang pamilyang Walton ang may hawak ng pinakamalaking stake, marami pang ibang shareholder na nagmamay-ari ng isang bahagi ng Walmart. Kabilang dito ang mga institutional investor, gaya ng mutual funds, pension funds, at iba pang investment firms. Bukod pa rito, ang mga indibidwal na mamumuhunan ay maaari ding magmay-ari ng mga bahagi ng Walmart sa pamamagitan ng stock market.

FAQ:

Q: Ano ang shareholder?

A: Ang shareholder ay isang indibidwal o entity na nagmamay-ari ng mga share o stock sa isang kumpanya. Ang mga shareholder ay may pinansiyal na interes sa kumpanya at maaaring makatanggap ng mga dibidendo o may mga karapatan sa pagboto.

T: Paano nakikinabang ang mga shareholder sa pagmamay-ari ng mga share?

A: Maaaring makinabang ang mga shareholder mula sa pagmamay-ari ng mga share sa pamamagitan ng mga dibidendo, na isang bahagi ng mga kita ng kumpanya na ibinahagi sa mga shareholder. Maaari din silang makinabang mula sa pagpapahalaga sa kapital kung ang halaga ng mga pagbabahagi ay tumaas sa paglipas ng panahon.

Q: May makakabili ba ng shares ng Walmart?

A: Oo, kahit sino ay maaaring bumili ng mga bahagi ng Walmart sa pamamagitan ng isang brokerage account. Ang mga pagbabahagi ay kinakalakal sa mga palitan ng stock, tulad ng New York Stock Exchange, sa ilalim ng simbolo ng ticker na “WMT.”

Sa konklusyon, ang karamihan sa pagmamay-ari ng Walmart ay hawak ng pamilyang Walton, na sama-samang nagmamay-ari ng humigit-kumulang 50% ng mga bahagi ng kumpanya. Ang iba pang mga shareholder, kabilang ang mga institusyonal at indibidwal na mamumuhunan, ay may hawak ding stake sa retail giant. Ang istraktura ng pagmamay-ari na ito ay may mahalagang papel sa paglago at tagumpay ng Walmart sa mga nakaraang taon.