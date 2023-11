Sino ang nagmamay-ari ng 51% ng Walmart?

Sa mundo ng mga retail na higante, ang Walmart ay naninindigan bilang isa sa mga pinakakilala at maimpluwensyang kumpanya. Sa malawak nitong network ng mga tindahan at magkakaibang hanay ng mga produkto, ang Walmart ay naging isang pambahay na pangalan para sa milyun-milyong mamimili sa buong mundo. Ngunit naisip mo na ba kung sino ang may hawak ng mayoryang stake sa retail behemoth na ito? Suriin natin ang istraktura ng pagmamay-ari ng Walmart at alamin kung sino ang nagmamay-ari ng 51% ng kumpanya.

Istraktura ng pagmamay-ari:

Ang Walmart ay isang pampublikong kinakalakal na kumpanya, ibig sabihin, ang pagmamay-ari nito ay nahahati sa maraming shareholder na may hawak ng mga bahagi ng stock ng kumpanya. Sa ngayon, walang iisang entity o indibidwal ang nagmamay-ari ng kumokontrol na 51% stake sa Walmart. Sa halip, ang pagmamay-ari ay nakakalat sa isang malawak na hanay ng mga institusyonal at indibidwal na mamumuhunan.

Mga Pangunahing Shareholder:

Ang ilan sa mga pangunahing shareholder ng Walmart ay kinabibilangan ng mga kumpanya sa pamamahala ng pamumuhunan, mga pondo ng pensiyon, at mga pondo sa isa't isa. Ang mga entity na ito ay namamahala sa mga pamumuhunan ng kanilang mga kliyente at naglalaan ng bahagi ng kanilang mga portfolio sa Walmart stock. Bagama't walang nag-iisang shareholder ang may hawak ng mayoryang stake, ang ilan sa pinakamalaking institutional na shareholder ay kinabibilangan ng The Vanguard Group, BlackRock, at State Street Corporation.

Frequently Asked Questions:

T: Ang pamilyang Walton ba ay nagmamay-ari ng malaking bahagi ng Walmart?

A: Oo, ang pamilyang Walton, mga inapo ng tagapagtatag ng Walmart na si Sam Walton, ay nagmamay-ari ng malaking bahagi ng mga bahagi ng kumpanya. Gayunpaman, ang kanilang pinagsamang pagmamay-ari ay hindi umabot sa 51% na marka.

T: Maaari bang magbago ang istraktura ng pagmamay-ari ng Walmart sa hinaharap?

A: Oo, ang istraktura ng pagmamay-ari ng anumang kumpanyang ibinebenta sa publiko ay maaaring magbago sa paglipas ng panahon habang ang mga pagbabahagi ay binili at ibinebenta sa stock market. Gayunpaman, ang anumang makabuluhang pagbabago sa pagmamay-ari ay mangangailangan ng malaking bilang ng mga bahagi upang makuha o ibenta.

T: Ang hindi pagkakaroon ng mayoryang may-ari ay nakakaapekto sa proseso ng paggawa ng desisyon ng Walmart?

A: Hindi, ang proseso ng paggawa ng desisyon ng Walmart ay pinamamahalaan ng lupon ng mga direktor nito, na binubuo ng mga indibidwal na inihalal ng mga shareholder. Ang board, kasama ang executive management team, ay responsable sa paggawa ng mga madiskarteng desisyon para sa kumpanya.

Sa konklusyon, walang nag-iisang may-ari ang Walmart na may hawak na 51% na stake. Sa halip, ang pagmamay-ari ay malawak na nakakalat sa iba't ibang institusyonal at indibidwal na mga shareholder. Ang proseso ng paggawa ng desisyon ng kumpanya ay hindi naiimpluwensyahan ng kawalan ng mayoryang may-ari, dahil ito ay pinamamahalaan ng board of directors nito.