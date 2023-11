By

Sino ang target market ng Walmart?

Ang Walmart, ang pinakamalaking retailer sa mundo, ay may target na market na sumasaklaw sa iba't ibang demograpiko. Sa malawak nitong hanay ng mga produkto at mapagkumpitensyang presyo, ang retail giant ay nagsisilbi sa malawak na hanay ng mga customer. Mula sa mga indibidwal na may kamalayan sa badyet hanggang sa mga pamilyang naghahanap ng kaginhawahan, layunin ng Walmart na matugunan ang mga pangangailangan ng magkakaibang grupo ng mga mamimili.

Demograpiko:

Pangunahing kasama sa target na merkado ng Walmart ang mga sambahayan na nasa gitna hanggang sa mas mababang kita. Ang mga customer na ito ay madalas na naghahanap ng mga abot-kayang opsyon para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Madiskarteng inilalagay ng retail giant ang mga tindahan nito sa suburban at rural na lugar, na umaakit sa mga customer na maaaring walang access sa iba pang retailer o mas gusto ang kaginhawahan ng isang one-stop shopping experience.

Mga Mamimili na May Kamalayan sa Presyo:

Ang isa sa mga pangunahing target na segment ng Walmart ay ang mga mamimiling may kamalayan sa presyo. Ang mga indibidwal na ito ay inuuna ang halaga para sa pera at naaakit sa pang-araw-araw na mababang presyo ng Walmart. Ang kakayahan ng Walmart na makipag-ayos ng maramihang pagbili mula sa mga supplier ay nagbibigay-daan sa kanila na mag-alok ng mga mapagkumpitensyang presyo sa isang malawak na hanay ng mga produkto, mula sa mga grocery hanggang sa electronics.

Mga Pamilya:

Tina-target din ng Walmart ang mga pamilyang pinahahalagahan ang kaginhawahan at pagiging abot-kaya. Sa malawak na seleksyon ng mga produkto, kabilang ang mga grocery, damit, gamit sa bahay, at mga laruan, layunin ng Walmart na maging isang puntahan para sa magkakaibang pangangailangan ng mga pamilya. Bukod pa rito, nag-aalok ang retailer ng mga serbisyo tulad ng parmasya, vision center, at automotive services, na ginagawa itong isang maginhawang one-stop shop para sa mga abalang pamilya.

FAQ:

T: Tina-target ba ng Walmart ang mga customer na mababa ang kita?

A: Bagama't nakakaakit ang Walmart ng malaking bilang ng mga customer na may mababang kita dahil sa pagiging affordability nito, nagbibigay ito ng mas malawak na hanay ng mga demograpiko, kabilang ang mga sambahayan at pamilya na may middle-income.

Q: Ang Walmart ba ay may target na pangkat ng edad?

A: Ang target na market ng Walmart ay hindi umiikot sa isang partikular na pangkat ng edad. Sa halip, nakatuon ito sa pagtugon sa mga pangangailangan ng iba't ibang pangkat ng edad, mula sa mga batang pamilya hanggang sa mga nakatatanda, sa pamamagitan ng pag-aalok ng malawak na hanay ng mga produkto.

T: Tina-target ba ng Walmart ang mga urban na lugar?

S: Bagama't may presensya ang Walmart sa mga urban na lugar, ang mga lokasyon ng tindahan nito ay pangunahing nakatuon sa suburban at rural na lugar. Ang madiskarteng pagpoposisyon na ito ay nagbibigay-daan sa retailer na magsilbi sa mga customer na maaaring walang madaling access sa ibang mga retailer.

Sa konklusyon, ang target na market ng Walmart ay sumasaklaw sa isang malawak na hanay ng mga demograpiko, kabilang ang mga sambahayan na nasa gitna hanggang sa mas mababang kita, mga mamimiling may kamalayan sa presyo, at mga pamilyang naghahanap ng kaginhawahan. Sa pamamagitan ng pag-aalok ng mapagkumpitensyang presyo, malawak na seleksyon ng mga produkto, at isang maginhawang karanasan sa pamimili, patuloy na nakakaakit ang Walmart ng magkakaibang base ng customer.