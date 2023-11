By

Sino ang target na madla ng Walmart?

Sa mundo ng retail, ang pag-unawa sa iyong target na audience ay mahalaga para sa tagumpay. Ang Walmart, ang multinational retail corporation, ay nagtayo ng imperyo nito sa pamamagitan ng pagtutustos sa isang partikular na demograpiko. Ngunit sino nga ba ang target na madla ng Walmart?

Pagtukoy sa target na madla ng Walmart:

Pangunahing pinupuntirya ng Walmart ang mga consumer na may kamalayan sa halaga na naghahanap ng abot-kayang presyo sa malawak na hanay ng mga produkto. Ang mga consumer na ito ay karaniwang nasa gitna hanggang sa mas mababang kita na mga indibidwal at pamilya na inuuna ang pag-iipon ng pera nang hindi nakompromiso ang kalidad. Ang diskarte ng Walmart ay umiikot sa pag-aalok ng pang-araw-araw na mababang presyo, na ginagawa itong isang kaakit-akit na opsyon para sa mga mamimiling mahilig sa badyet.

Demograpiko:

Kasama sa target na audience ng Walmart ang magkakaibang hanay ng mga demograpiko. Bagama't nakakaakit ito sa mga tao mula sa iba't ibang pangkat ng edad, antas ng kita, at etnikong background, karamihan sa mga customer nito ay nasa katanghaliang-gulang o mas matanda. Ito ay bahagyang dahil sa katotohanan na ang mga matatandang henerasyon ay kadalasang may mas matatag na mga gawi sa pamimili at mas malamang na unahin ang pag-iipon ng pera.

Heograpikong abot:

Ang target na audience ng Walmart ay hindi limitado sa isang partikular na rehiyon o bansa. Sa mahigit 11,000 na tindahan sa buong mundo, kabilang ang mga lokasyon sa United States, Canada, Mexico, at iba't ibang bansa, ang Walmart ay may pandaigdigang presensya. Ang kakayahan nitong abutin ang malawak na hanay ng mga mamimili, parehong urban at rural, ay nakakatulong sa tagumpay nito.

FAQ:

T: Tina-target ba ng Walmart ang mga indibidwal na mababa ang kita?

A: Bagama't ang Walmart ay kilala sa pag-akit ng mga mamimiling mulat sa badyet, nagsisilbi ito sa mga customer mula sa iba't ibang antas ng kita. Ang pagiging affordability nito ay umaapela sa mga indibidwal at pamilyang naghahanap na palakihin ang kanilang mga badyet, anuman ang kanilang kita.

T: Limitado ba ang target na audience ng Walmart sa isang partikular na pangkat ng edad?

A: Hindi, ang Walmart ay tumutugon sa mga customer sa lahat ng pangkat ng edad. Gayunpaman, ito ay may posibilidad na makaakit ng mas nasa katanghaliang-gulang at mas matatandang mamimili dahil sa kanilang mga gawi at priyoridad sa pamimili.

T: Ang Walmart ba ay may partikular na target na madla sa mga tuntunin ng etnisidad?

A: Ang target na madla ng Walmart ay magkakaiba at kabilang ang mga tao mula sa iba't ibang etnikong pinagmulan. Nilalayon ng kumpanya na pagsilbihan ang mga customer mula sa lahat ng antas ng pamumuhay, anuman ang kanilang etnisidad.

Sa konklusyon, ang target na madla ng Walmart ay binubuo ng mga consumer na may kamalayan sa halaga na inuuna ang affordability nang hindi kinokompromiso ang kalidad. Ang apela nito ay sumasaklaw sa iba't ibang demograpiko, antas ng kita, at etnikong background. Sa pandaigdigang abot nito at pangako sa pag-aalok ng pang-araw-araw na mababang presyo, ang Walmart ay patuloy na nakakaakit ng malawak na hanay ng mga customer na naghahanap ng abot-kayang mga opsyon sa pamimili.