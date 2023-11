Sino ang kapatid ng may-ari ng Walmart?

Sa mundo ng retail, nakatayo ang Walmart bilang isang higante, na nangingibabaw sa industriya kasama ang malawak nitong network ng mga tindahan at presensya sa buong mundo. Itinatag ni Sam Walton noong 1962, ang retail giant ay naging isang household name, na nagbibigay ng malawak na hanay ng mga produkto sa abot-kayang presyo. Ngunit naisip mo na ba ang tungkol sa pamilya sa likod ng retail empire na ito? Sino ang kapatid ng may-ari ng Walmart?

Ang kapatid ng may-ari ng Walmart ay si Alice Walton. Ipinanganak noong Oktubre 7, 1949, si Alice ang nag-iisang anak na babae nina Sam Walton at Helen Walton. Siya ang bunsong kapatid ng pamilya Walton, na kinabibilangan ng kanyang mga kapatid na sina Rob, Jim, at John. Habang ang kanyang mga kapatid na lalaki ay gumanap ng makabuluhang papel sa pagbuo at pagpapalawak ng Walmart, si Alice ay gumawa ng kanyang sariling marka sa mundo ng sining.

Si Alice Walton ay isang kolektor ng sining at pilantropo. Siya ay may malalim na pagkahilig para sa sining at ginamit ang kanyang kayamanan upang bumuo ng isang kahanga-hangang koleksyon sa mga nakaraang taon. Noong 2011, binuksan niya ang Crystal Bridges Museum of American Art sa Bentonville, Arkansas. Ang museo ay nagpapakita ng malawak na hanay ng mga likhang sining ng Amerika, kabilang ang mga piraso mula sa mga kilalang artista tulad nina Andy Warhol at Norman Rockwell.

FAQ:

T: Paano naging kasangkot si Alice Walton sa sining?

A: Si Alice Walton ay nagkaroon ng interes sa sining sa murang edad. Nag-aral siya ng kasaysayan ng sining sa kolehiyo at nangongolekta ng mga likhang sining sa loob ng ilang dekada.

Q: Ano ang Crystal Bridges Museum of American Art?

A: Ang Crystal Bridges Museum of American Art ay isang museo na itinatag ni Alice Walton. Naglalaman ito ng koleksyon ng American artwork at matatagpuan sa Bentonville, Arkansas.

Q: Ano ang net worth ni Alice Walton?

A: Noong 2021, tinatayang humigit-kumulang $70 bilyon ang net worth ni Alice Walton, na ginagawa siyang isa sa pinakamayamang babae sa mundo.

T: May kinalaman ba si Alice Walton sa Walmart?

S: Habang si Alice Walton ay miyembro ng pamilyang Walton, hindi siya aktibong kasangkot sa pang-araw-araw na operasyon ng Walmart. Ang kanyang pagtuon ay pangunahin sa kanyang koleksyon ng sining at mga gawaing philanthropic.

Sa konklusyon, si Alice Walton, ang kapatid ng may-ari ng Walmart, ay gumawa ng isang pangalan para sa kanyang sarili sa mundo ng sining. Bagama't malaki ang papel ng kanyang mga kapatid sa tagumpay ng Walmart, itinuloy ni Alice ang kanyang pagkahilig sa sining at lumikha ng isang kahanga-hangang koleksyon. Sa pamamagitan ng kanyang pagkakawanggawa at pagtatatag ng Crystal Bridges Museum, nakagawa siya ng pangmatagalang epekto sa komunidad ng sining.