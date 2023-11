By

Sino ang may-ari ng anak ni Walmart?

Sa mundo ng retail, ang Walmart ay isang pambahay na pangalan. Sa malawak nitong network ng mga tindahan at malawak na handog ng produkto, ang kumpanya ay naging isang pandaigdigang retail giant. Itinatag ni Sam Walton noong 1962, ang Walmart ay ipinasa na sa pamilya, na ang pagmamay-ari ay naninirahan na ngayon sa kanyang mga inapo. Ang isa sa mga kilalang tao sa angkan na ito ay si Alice Walton, ang anak na babae ng tagapagtatag ng Walmart.

Si Alice Walton, ipinanganak noong Oktubre 7, 1949, ay isang Amerikanong tagapagmana at pilantropo. Siya ang nag-iisang anak na babae nina Sam Walton at Helen Walton. Noong 2021, si Alice Walton ay itinuturing na isa sa pinakamayamang kababaihan sa mundo, na may netong halaga na higit sa $60 bilyon. Ang kanyang kayamanan ay pangunahing nagmumula sa kanyang stake ng pagmamay-ari sa Walmart, na ginagawa siyang isa sa mga pangunahing shareholder ng kumpanya.

FAQ:

T: Paano naging may-ari ng Walmart si Alice Walton?

A: Namana ni Alice Walton ang kanyang stake sa pagmamay-ari sa Walmart mula sa kanyang ama, si Sam Walton, na nagtatag ng kumpanya. Bilang miyembro ng pamilyang Walton, natanggap niya ang bahagi ng pagmamay-ari ng pamilya nang pumanaw ang kanyang ama.

T: Ano ang tungkulin ni Alice Walton sa Walmart?

A: Habang si Alice Walton ay isang pangunahing shareholder sa Walmart, hindi siya humahawak ng isang executive na posisyon sa loob ng kumpanya. Ang kanyang pakikilahok ay pangunahing umiikot sa kanyang stake sa pagmamay-ari at sa impluwensyang maaaring mayroon siya bilang isang pangunahing shareholder.

T: Mayroon bang ibang miyembro ng pamilyang Walton na nagmamay-ari ng Walmart?

A: Oo, hindi lang si Alice Walton ang miyembro ng pamilyang Walton na may pagmamay-ari sa Walmart. Ang kanyang mga kapatid na sina Rob Walton at Jim Walton, ay may malaking stake din sa kumpanya. Ang pamilyang Walton, sa kabuuan, ay nananatiling isa sa pinakamayayamang pamilya sa mundo dahil sa kanilang pagmamay-ari ng Walmart.

T: Ano ang kilala ni Alice Walton bukod sa kanyang pagmamay-ari sa Walmart?

A: Si Alice Walton ay kinikilala din para sa kanyang mga philanthropic na pagsisikap. Itinatag niya ang Crystal Bridges Museum of American Art sa Bentonville, Arkansas, na naglalaman ng malawak na koleksyon ng mga likhang sining ng Amerika. Bukod pa rito, aktibong sinusuportahan niya ang iba't ibang mga layunin at inisyatiba ng kawanggawa.

Bilang anak ng tagapagtatag ng Walmart, si Alice Walton ay may hawak na mahalagang posisyon sa loob ng istraktura ng pagmamay-ari ng kumpanya. Ang kanyang kayamanan at impluwensya ay lumampas sa industriya ng tingi, na ginagawa siyang isang kilalang tao sa parehong negosyo at pagkakawanggawa.