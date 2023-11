By

Sino ang orihinal na may-ari ng Walmart?

Sa larangan ng mga retail na higante, ang Walmart ay naninindigan bilang isa sa mga pinaka-maimpluwensyang at matagumpay na kumpanya sa mundo. Sa malawak nitong network ng mga tindahan at magkakaibang hanay ng mga produkto, ito ay naging isang pangalan ng sambahayan. Ngunit naisip mo na ba kung sino ang orihinal na may-ari ng retail behemoth na ito? Suriin natin ang kamangha-manghang kasaysayan ng Walmart at tuklasin ang sagot sa tanong na ito.

Ang Kapanganakan ng Walmart

Ang Walmart ay itinatag noong 1962 ni Sam Walton, isang visionary entrepreneur mula sa Arkansas, United States. Si Walton, na may background sa retail, ay nagbukas ng unang Walmart store sa Rogers, Arkansas. Mula sa simpleng pagsisimula nito bilang isang maliit na tindahan ng diskwento, mabilis na pinalawak ng Walmart ang mga operasyon nito at binago ang industriya ng tingi.

Ang Pamilya Walton

Habang si Sam Walton ang orihinal na may-ari at puwersang nagtutulak sa likod ng Walmart, ang pagmamay-ari ng kumpanya ay naipasa na sa kanyang mga tagapagmana. Matapos ang pagpanaw ni Sam Walton noong 1992, minana ng kanyang mga anak ang kanyang stake sa kumpanya. Ngayon, ang Walmart ay pangunahing pag-aari ng pamilyang Walton, na sama-samang may hawak ng malaking bahagi ng mga pagbabahagi ng kumpanya.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

T: Paano naging matagumpay ang Walmart?

A: Ang tagumpay ng Walmart ay maaaring maiugnay sa iba't ibang salik, kabilang ang pagtutok nito sa mababang presyo, malawak na pagpili ng produkto, mahusay na pamamahala ng supply chain, at estratehikong pagpapalawak.

T: Ilang mga tindahan ng Walmart ang mayroon?

A: Noong 2021, ang Walmart ay nagpapatakbo ng mahigit 11,000 na tindahan sa buong mundo, na sumasaklaw sa 27 bansa.

T: Ang Walmart ba ang pinakamalaking retailer sa mundo?

A: Oo, ang Walmart ay kasalukuyang pinakamalaking retailer sa mundo batay sa kita.

T: Sino ang kasalukuyang CEO ng Walmart?

A: Sa ngayon, ang CEO ng Walmart ay si Doug McMillon, na namumuno sa kumpanya mula noong 2014.

Sa konklusyon, ang orihinal na may-ari ng Walmart ay si Sam Walton, isang ambisyosong negosyante na naglatag ng pundasyon para sa retail giant na kilala natin ngayon. Habang lumipat ang pagmamay-ari ng kumpanya sa pamilyang Walton, patuloy na hinuhubog ng legacy ni Sam Walton ang tagumpay at paglago ng Walmart.