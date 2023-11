By

Sino ang apo ni Walmart?

Sa mundo ng retail, ang Walmart ay isang pambahay na pangalan. Itinatag ni Sam Walton noong 1962, ang multinational retail corporation ay lumago upang maging isa sa pinakamalaking kumpanya sa mundo. Ngunit sino ang apo ni Walmart, na nagtataglay ng pamana ng pamilya? Alamin Natin.

Ang apo ni Walmart ay walang iba kundi si Lukas Walton, ang anak ni John T. Walton, na isa sa mga anak ni Sam Walton. Si Lukas Walton ay ipinanganak noong Hunyo 21, 1986, at siya ang bunso sa kanyang mga kapatid. Sa kabila ng pagiging medyo hindi kilala sa mata ng publiko, si Lukas Walton ay isang mahalagang tao sa imperyo ng Walmart.

Bilang apo ng Walmart, si Lukas Walton ay isang pangunahing shareholder sa kumpanya. Nagmana siya ng malaking bahagi ng yaman ng pamilya pagkatapos ng biglaang pagkamatay ng kanyang ama sa isang pagbagsak ng eroplano noong 2005. Sa kanyang minanang kayamanan, si Lukas Walton ay naging isa sa pinakamayamang indibidwal sa mundo.

FAQ:

Q: Magkano ang halaga ni Lukas Walton?

A: Noong 2021, tinatayang nasa $21 bilyon ang netong halaga ni Lukas Walton.

T: May kinalaman ba si Lukas Walton sa mga operasyon ng Walmart?

S: Habang si Lukas Walton ay isang pangunahing shareholder, hindi siya aktibong kasangkot sa pang-araw-araw na operasyon ng Walmart. Ang pamilyang Walton, kabilang si Lukas, ay may board seat sa Walmart, ngunit pangunahing nakatuon sila sa kanilang mga pagsisikap sa pagkakawanggawa.

T: Mayroon bang ibang mga inapo ni Sam Walton na kasangkot sa Walmart?

A: Oo, kasali rin sa kumpanya ang ibang mga anak at apo ni Sam Walton. Ang kanyang panganay na anak na si Rob Walton, ay nagsilbing chairman ng board ng Walmart hanggang 2015.

Sa konklusyon, si Lukas Walton, ang apo ng Walmart, ay isang mahalagang pigura sa imperyo ng Walmart. Bilang isang pangunahing shareholder, may hawak siyang malaking stake sa kumpanya at isa sa pinakamayayamang indibidwal sa mundo. Bagama't hindi aktibong kasangkot sa mga pagpapatakbo ng Walmart, patuloy na ipinagpapatuloy ni Lukas Walton ang pamana ng pamilya at nag-aambag sa tagumpay ng retail giant.