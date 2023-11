Sino ang Babaeng May-ari ng Walmart?

Sa mundo ng negosyo na pinangungunahan ng mga lalaki, kadalasan ay nakaka-refresh na makita ang mga kababaihan na lumalabag sa mga hadlang at gumagawa ng kanilang marka sa larangan ng korporasyon. Ang isang babae ay si Alice Walton, ang anak ng tagapagtatag ng Walmart na si Sam Walton. Bagama't hindi nag-iisang may-ari ng Walmart si Alice Walton, walang alinlangan na isa siya sa mga pinaka-maimpluwensyang shareholder at isang kilalang tao sa tagumpay ng kumpanya.

Si Alice Walton, ipinanganak noong Oktubre 7, 1949, sa Newport, Arkansas, ay isang Amerikanong tagapagmana at pilantropo. Sa netong halaga na higit sa $60 bilyon, palagi siyang niraranggo sa mga pinakamayayamang indibidwal sa mundo. Sa kabila ng kanyang napakalaking kayamanan, si Alice Walton ay kilala sa kanyang pagiging down-to-earth at pagkahilig sa sining.

Bilang isang mahilig sa sining, itinatag ni Alice Walton ang Crystal Bridges Museum of American Art sa Bentonville, Arkansas, noong 2011. Naglalaman ang museo ng malawak na koleksyon ng mga likhang sining ng Amerika, kabilang ang mga piraso mula sa mga kilalang artista tulad nina Andy Warhol at Georgia O'Keeffe. Sa pamamagitan ng kanyang philanthropic na pagsisikap, layunin ni Walton na gawing accessible ang sining sa lahat at isulong ang pagpapayaman ng kultura sa kanyang komunidad.

FAQ:

Q: Si Alice Walton ba ang nag-iisang may-ari ng Walmart?

A: Hindi, hindi si Alice Walton ang nag-iisang may-ari ng Walmart. Isa siya sa mga pangunahing shareholder at may malaking stake sa kumpanya.

T: Sino ang nagtatag ng Walmart?

A: Ang Walmart ay itinatag ni Sam Walton noong 1962. Ang pananaw at diwa ng entrepreneurial ni Sam Walton ang naglatag ng pundasyon para sa tagumpay ng retail giant.

Q: Paano naipon ni Alice Walton ang kanyang kayamanan?

A: Nagmana si Alice Walton ng malaking bahagi ng kanyang kayamanan mula sa kanyang ama, si Sam Walton, na nagtatag ng Walmart. Bukod pa rito, nakagawa siya ng matagumpay na pamumuhunan at isang matalinong negosyanteng babae sa kanyang sariling karapatan.

Q: Ano ang kontribusyon ni Alice Walton sa mundo ng sining?

A: Si Alice Walton ay kilala sa kanyang pagkahilig sa sining at sa kanyang mga pagsisikap na mapagkawanggawa sa larangan. Itinatag niya ang Crystal Bridges Museum of American Art, na nagpapakita ng magkakaibang koleksyon ng American artwork.

Q: Paano ginagamit ni Alice Walton ang kanyang kayamanan para sa pagkakawanggawa?

A: Ginagamit ni Alice Walton ang kanyang kayamanan upang suportahan ang iba't ibang layunin ng pagkakawanggawa, na may partikular na pagtuon sa sining at edukasyon. Sa pamamagitan ng Crystal Bridges Museum at iba pang mga inisyatiba, nilalayon niyang gawing naa-access ng lahat ang sining at isulong ang pagpapayaman ng kultura.

Sa konklusyon, habang si Alice Walton ay hindi nag-iisang may-ari ng Walmart, hindi maikakailang isa siyang mahalagang pigura sa tagumpay ng kumpanya. Ang kanyang kayamanan, pagkakawanggawa, at pagkahilig sa sining ay ginawa siyang isang kilalang pangalan sa parehong negosyo at kultural na mundo. Ang mga nagawa ni Alice Walton ay nagsisilbing inspirasyon para sa mga kababaihang nagsusumikap na gumawa ng kanilang marka sa tradisyonal na mga industriyang pinangungunahan ng lalaki.