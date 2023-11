By

Sino ang Anak ni Walmart?

Sa mundo ng retail, ang Walmart ay isang pambahay na pangalan. Bilang pinakamalaking retailer sa mundo, malaki ang epekto nito sa pandaigdigang merkado. Ngunit naisip mo na ba kung sino ang anak ni Walmart? Sino ang nagdadala ng legacy ng retail giant na ito? Alamin Natin.

Ang anak ni Walmart ay walang iba kundi si Alice Walton. Ipinanganak noong Oktubre 7, 1949, si Alice ang nag-iisang anak na babae ng tagapagtatag ng Walmart na si Sam Walton at ng kanyang asawang si Helen Walton. Siya ang bunso sa kanilang apat na anak at nagkaroon ng mahalagang papel sa paghubog ng imperyo ng Walmart.

Si Alice Walton ay hindi lamang kilala sa pagiging anak ni Walmart; isa rin siyang kilalang businesswoman at pilantropo. Sa net worth na mahigit $70 billion, palagi siyang niraranggo bilang isa sa pinakamayamang babae sa mundo. Gumawa ng makabuluhang kontribusyon si Alice sa mundo ng sining, na nagtatag ng Crystal Bridges Museum of American Art sa Bentonville, Arkansas. Dahil sa kanyang hilig sa sining at kultura, naging respetado siyang pigura sa industriya.

FAQ:

Q: Ano ang Walmart?

A: Ang Walmart ay isang multinasyunal na retail na korporasyon na nagpapatakbo ng chain ng mga hypermarket, discount department store, at grocery store. Ito ang pinakamalaking kumpanya sa mundo ayon sa kita.

Q: Sino si Alice Walton?

A: Si Alice Walton ay anak ng tagapagtatag ng Walmart na si Sam Walton. Siya ay isang negosyante at pilantropo, na kilala sa kanyang mga kontribusyon sa mundo ng sining.

Q: Ano ang Crystal Bridges Museum of American Art?

A: Ang Crystal Bridges Museum of American Art ay isang museo ng sining na matatagpuan sa Bentonville, Arkansas. Itinatag ito ni Alice Walton at nagtataglay ng isang koleksyon ng sining ng Amerika na sumasaklaw sa limang siglo.

Q: Gaano kayaman si Alice Walton?

A: Si Alice Walton ay may netong halaga na mahigit $70 bilyon, na ginagawa siyang isa sa pinakamayamang babae sa mundo.

Bilang anak ni Walmart, si Alice Walton ay hindi lamang nagmana ng napakalaking kayamanan ngunit nakagawa din ng pangalan para sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mapagkawanggawa na pagsisikap. Ang kanyang mga kontribusyon sa mundo ng sining at ang kanyang dedikasyon sa pagpapanatili ng kulturang Amerikano ay nagpatibay sa kanyang lugar bilang isang kilalang tao sa lipunan. Habang ang Walmart ay patuloy na umuunlad sa ilalim ng pamumuno ng iba't ibang mga executive, ang epekto ni Alice Walton ay umaabot nang higit pa sa industriya ng tingi.