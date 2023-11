Sino ang numero 1: Walmart o Amazon?

Sa labanan para sa retail supremacy, dalawang higante ang lumitaw bilang mga frontrunner: Walmart at Amazon. Binago ng dalawang kumpanya ang paraan ng pamimili namin, ngunit sino ang tunay na may hawak ng titulong numero uno? Suriin natin ang mga detalye at ihambing ang mga retail powerhouse na ito.

Walmart: Itinatag noong 1962 ni Sam Walton, ang Walmart ay naging isang pambahay na pangalan sa buong Estados Unidos at higit pa. Sa malawak nitong network ng mga pisikal na tindahan, matagal nang kilala ang Walmart sa mababang presyo nito at malawak na hanay ng mga produkto. Ipinagmamalaki nito ang mahigit 11,000 na tindahan sa 27 bansa, na ginagawa itong pinakamalaking retailer sa mundo.

Amazon: Inilunsad noong 1994 ni Jeff Bezos, nagsimula ang Amazon bilang isang online na tindahan ng libro at mula noon ay naging isang pandaigdigang higanteng e-commerce. Sa malawak nitong seleksyon ng mga produkto, mapagkumpitensyang presyo, at maginhawang opsyon sa paghahatid, binago ng Amazon ang paraan ng pamimili ng mga tao. Lumawak din ito sa iba't ibang sektor, kabilang ang cloud computing at entertainment, na ginagawa itong isang sari-saring tech powerhouse.

Paghahambing ng mga higante: Habang ang Walmart at Amazon ay mga retail na higante, mayroon silang iba't ibang lakas at diskarte. Ang mga pisikal na tindahan ng Walmart ay nagbibigay ng kalamangan sa mga tuntunin ng pagiging naa-access ng customer at agarang pagkakaroon ng produkto. Sa kabilang banda, ang online na platform ng Amazon ay nag-aalok ng kaginhawahan at isang tila walang katapusang pagpili ng mga produkto.

Pangingibabaw sa merkado: Sa mga tuntunin ng kita, hawak pa rin ng Walmart ang nangungunang puwesto. Noong 2020, ang Walmart ay nag-ulat ng kita na $559 bilyon, habang ang Amazon ay nag-ulat ng $386 bilyon. Gayunpaman, pagdating sa market capitalization, ang Amazon ang nangunguna. Noong 2021, mahigit $1.7 trilyon ang market cap ng Amazon, na lumampas sa $409 bilyon ng Walmart.

FAQ:

Q: Ano ang kita?

A: Ang kita ay tumutukoy sa kabuuang halaga ng pera na nabuo ng isang kumpanya mula sa mga aktibidad ng negosyo nito, tulad ng mga benta ng mga produkto o serbisyo.

Q: Ano ang market capitalization?

A: Ang market capitalization, o market cap, ay ang kabuuang halaga ng mga natitirang bahagi ng stock ng isang kumpanya. Kinakalkula ito sa pamamagitan ng pagpaparami ng kasalukuyang presyo ng stock sa bilang ng mga natitirang bahagi.

T: Maaari bang makipagkumpitensya ang Walmart sa Amazon online?

A: Ang Walmart ay gumagawa ng makabuluhang pamumuhunan sa mga kakayahan nito sa e-commerce upang makipagkumpitensya sa Amazon online. Pinalawak nito ang online marketplace nito, pinahusay ang website nito, at pinahusay ang mga serbisyo ng paghahatid nito upang makaakit ng mas maraming online na mamimili.

Sa konklusyon, habang ang Walmart ay nananatiling pinuno ng kita, ang market capitalization at dominasyon ng Amazon sa online retail space ay hindi maaaring balewalain. Ang parehong mga kumpanya ay may kanilang mga natatanging lakas at diskarte, at ang labanan para sa retail supremacy ay patuloy na lumalawak.