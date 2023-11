Sino ang mas mayaman na Target o Walmart?

By

Sino ang mas mayaman: Target o Walmart?

Sa mundo ng mga retail na higante, dalawang pangalan ang namumukod-tangi: Target at Walmart. Ang dalawang kumpanyang ito ay nangingibabaw sa industriya ng tingi sa loob ng mga dekada, ngunit ang tanong ay nananatili: sino ang mas mayaman? Suriin natin ang pananalapi at alamin.

Pangkalahatang Pananalapi:

Ang Walmart, na itinatag noong 1962, ay ang pinakamalaking retailer sa mundo, na tumatakbo sa 27 bansa at gumagamit ng mahigit 2.3 milyong tao. Sa malawak nitong hanay ng mga produkto at mababang presyo, ang Walmart ay nakabuo ng napakalaking customer base at nakagawa ng malaking kita. Sa taon ng pananalapi 2020, nag-ulat ang Walmart ng nakakagulat na $524 bilyon na kita.

Sa kabilang banda, ang Target, na itinatag noong 1902, ay ang ikawalong pinakamalaking retailer sa United States. Nag-aalok ang Target ng maraming uri ng merchandise, kabilang ang mga damit, electronics, at mga grocery. Sa parehong taon ng pananalapi bilang Walmart, ang Target ay nag-ulat ng kita na $93 bilyon.

Paghahambing:

Bagama't hindi maikakailang matagumpay ang dalawang kumpanya, malinaw na nalampasan ng Walmart ang Target sa mga tuntunin ng kita. Ang kita ng Walmart ay higit sa limang beses kaysa sa Target, na ginagawa itong mas mayaman sa dalawang retail na higante.

FAQ:

Q: Ano ang kita?

A: Ang kita ay tumutukoy sa kabuuang halaga ng pera na nabuo ng isang kumpanya sa pamamagitan ng mga aktibidad ng negosyo nito, tulad ng mga benta ng mga produkto o serbisyo.

Q: Ang kita ba ay nagpapahiwatig ng kakayahang kumita?

A: Ang kita ay hindi direktang sukatan ng kakayahang kumita. Kinakatawan nito ang kabuuang halaga ng perang kinita, ngunit hindi isinasaalang-alang ang mga gastos at gastos na natamo ng kumpanya.

Q: Mayroon bang iba pang mga kadahilanan na dapat isaalang-alang kapag inihambing ang yaman ng mga kumpanya?

A: Oo, ang kita ay isang aspeto lamang ng kalusugan ng pananalapi ng isang kumpanya. Ang iba pang mga salik, gaya ng profit margin, market capitalization, at asset, ay may mahalagang papel din sa pagtukoy sa kabuuang yaman ng kumpanya.

Bilang konklusyon, habang parehong pangunahing manlalaro ang Target at Walmart sa industriya ng tingi, inilalagay ito ng napakalaking kita ng Walmart kaysa Target sa mga tuntunin ng kayamanan. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang kayamanan ay hindi lamang tinutukoy ng kita, at ang iba pang mga kadahilanan sa pananalapi ay dapat isaalang-alang kapag sinusuri ang lakas ng pananalapi ng isang kumpanya.