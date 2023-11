Sino ang mas malaking Walmart o Amazon?

Sino ang mas malaki: Walmart o Amazon?

Sa mundo ng retail, dalawang higante ang lumitaw bilang nangingibabaw na mga manlalaro: Walmart at Amazon. Binago ng dalawang kumpanya ang paraan ng pamimili ng mga tao, ngunit pagdating sa pagtukoy kung sino ang mas malaki, ang sagot ay hindi kasing diretso na tila.

Kahulugan:

– Walmart: Isang American multinational retail corporation na nagpapatakbo ng chain ng mga hypermarket, discount department store, at grocery store.

– Amazon: Isang American multinational na kumpanya ng teknolohiya na nakatuon sa e-commerce, cloud computing, digital streaming, at artificial intelligence.

Paghahambing ng Kita:

Pagdating sa kita, ang Walmart ay tradisyonal na humahawak sa nangungunang puwesto. Noong 2020, iniulat ng Walmart ang kabuuang kita na $559 bilyon, na ginagawa itong pinakamalaking kumpanya sa mundo ayon sa kita. Sa kabilang banda, iniulat ng Amazon ang kabuuang kita na $386 bilyon sa parehong taon. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang kita ng Amazon ay lumalaki nang mas mabilis kaysa sa Walmart sa mga nakaraang taon.

Pag-capitalize ng Market:

Habang ang Walmart ay maaaring may kalamangan sa mga tuntunin ng kita, ang Amazon ay nalampasan ito sa mga tuntunin ng market capitalization. Ang market capitalization ay ang kabuuang halaga ng mga natitirang bahagi ng stock ng isang kumpanya. Noong 2021, ang market capitalization ng Amazon ay umabot sa mahigit $1.7 trilyon, na ginagawa itong isa sa pinakamahalagang kumpanya sa mundo. Sa paghahambing, ang market capitalization ng Walmart ay humigit-kumulang $400 bilyon.

FAQ:

T: Aling kumpanya ang may mas malaking pisikal na presensya?

A: Ang Walmart ay may mas malaking pisikal na presensya na may libu-libong mga tindahan sa buong mundo. Ang Amazon, sa kabilang banda, ay pangunahing nagpapatakbo online at may mas kaunting mga pisikal na tindahan.

Q: Sino ang may mas malakas na presensya sa e-commerce?

A: Kilala ang Amazon sa malakas nitong presensya sa e-commerce at nangingibabaw sa online retail space. Ang Walmart ay namumuhunan nang malaki sa mga kakayahan nito sa e-commerce upang makipagkumpitensya sa Amazon.

Q: Aling kumpanya ang may mas malaking customer base?

A: Parehong may malaking customer base ang Walmart at Amazon. Ang Walmart ay umaakit ng malawak na hanay ng mga customer gamit ang mga pisikal na tindahan nito, habang ang online na platform ng Amazon ay umaakit sa isang pandaigdigang madla.

Sa konklusyon, ang pagtukoy kung sino ang mas malaki sa pagitan ng Walmart at Amazon ay nakasalalay sa sukatan na ginamit. Habang nangunguna ang Walmart sa mga tuntunin ng kita, nalampasan ito ng Amazon sa capitalization ng merkado. Ang parehong kumpanya ay patuloy na nagbabago at mahigpit na nakikipagkumpitensya sa industriya ng tingi, na humuhubog sa paraan ng aming pamimili sa modernong mundo.