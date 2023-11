Sino ang mas malaking Amazon o Walmart?

By

Sino ang mas malaki: Amazon o Walmart?

Sa mundo ng mga retail na higante, dalawang pangalan ang namumukod-tangi: Amazon at Walmart. Binago ng mga behemoth ng industriya na ito ang paraan ng pamimili ng mga tao, ngunit nananatili ang tanong: sino ang mas malaki? Tingnan natin ang mga higanteng ito ng komersyo at ihambing ang kanilang laki, impluwensya, at abot sa merkado.

Amazon: Itinatag ni Jeff Bezos noong 1994, nagsimula ang Amazon bilang isang online na tindahan ng libro at mabilis na lumawak sa isang pandaigdigang pamilihan. Ngayon, nag-aalok ito ng malawak na hanay ng mga produkto, kabilang ang mga electronics, damit, at mga groceries. Ang Amazon ay naging kasingkahulugan ng kaginhawahan, salamat sa mabilis nitong pagpapadala, malawak na pagpili ng produkto, at interface na madaling gamitin. Ang tagumpay ng kumpanya ay maaaring maiugnay sa pagtuon nito sa kasiyahan ng customer at ang kakayahang umangkop sa pagbabago ng mga pangangailangan ng consumer.

Walmart: Itinatag noong 1962 ni Sam Walton, nagsimula ang Walmart bilang isang maliit na tindahan ng diskwento sa Arkansas. Sa paglipas ng mga taon, lumaki ito bilang pinakamalaking retailer ng brick-and-mortar sa mundo, na may libu-libong tindahan sa buong mundo. Kilala ang Walmart sa mababang presyo nito, malawak na uri ng produkto, at kakayahang tumugon sa magkakaibang pangangailangan ng customer. Ang tagumpay ng kumpanya ay nakasalalay sa mahusay na pamamahala ng supply chain at ang kakayahang magamit ang mga ekonomiya ng sukat.

Paghahambing ng Laki: Pagdating sa kita, nalampasan ng Amazon ang Walmart sa mga nakaraang taon. Noong 2020, ang Amazon ay nag-ulat ng nakakagulat na $386 bilyon sa mga netong benta, habang ang mga netong benta ng Walmart ay umabot sa $559 bilyon. Gayunpaman, mahalagang tandaan na hawak pa rin ng Walmart ang titulo para sa pinakamalaking employer, na may higit sa 2.3 milyong mga kasama sa buong mundo. Ang Amazon, sa kabilang banda, ay gumagamit ng humigit-kumulang 1.3 milyong tao.

Abot ng Market: Habang pinangungunahan ng Walmart ang pisikal na espasyo sa tingi, binago ng Amazon ang e-commerce. Ang online presence ng Amazon ay nagbigay-daan dito na maabot ang mga customer sa halos lahat ng sulok ng mundo. Ang Prime membership program nito, na nag-aalok ng mga benepisyo tulad ng libreng pagpapadala at mga serbisyo ng streaming, ay nakaakit ng milyun-milyong tapat na customer. Ang Walmart, gayunpaman, ay gumagawa ng makabuluhang mga hakbang sa sektor ng e-commerce, na namumuhunan nang malaki sa online na platform nito upang makipagkumpitensya sa Amazon nang direkta.

FAQ:

Q: Ano ang kita?

A: Ang kita ay tumutukoy sa kabuuang halaga ng pera na nabuo ng isang kumpanya sa pamamagitan ng mga aktibidad ng negosyo nito, tulad ng mga benta ng mga produkto o serbisyo.

Q: Ano ang net sales?

A: Ang mga netong benta ay kumakatawan sa kabuuang kita na nabuo ng isang kumpanya pagkatapos ibawas ang anumang mga return, diskwento, o allowance.

Q: Ano ang e-commerce?

A: Ang E-commerce, maikli para sa electronic commerce, ay tumutukoy sa pagbili at pagbebenta ng mga produkto at serbisyo sa internet.

Sa konklusyon, pareho ang Amazon at Walmart ay mga retail na higante sa kanilang sariling karapatan. Habang nanguna ang Amazon sa mga tuntunin ng kita at online na pangingibabaw, ang pisikal na presensya ng Walmart at napakalaking base ng empleyado ay hindi maaaring palampasin. Habang patuloy na umuunlad ang retail landscape, magiging kaakit-akit na makita kung paano hinuhubog ng dalawang higanteng ito ang hinaharap ng pamimili.