Alin ang mas mayaman sa Walmart o Apple?

Sa mundo ng negosyo, ang tanong kung sino ang may hawak ng titulo para sa pinakamayamang kumpanya ay madalas na pumukaw ng kuryusidad at debate. Dalawang kilalang contenders sa karera na ito ay ang Walmart at Apple. Ang parehong mga kumpanya ay gumawa ng isang makabuluhang epekto sa pandaigdigang merkado, ngunit alin ang maaaring mag-claim ng korona ng pagiging pinakamayaman? Suriin natin ang mga numero at alamin.

Walmart: Itinatag noong 1962 ni Sam Walton, ang Walmart ay isang multinational retail corporation na naka-headquarter sa Bentonville, Arkansas. Ito ay nagpapatakbo ng isang hanay ng mga hypermarket, discount department store, at grocery store. Ang Walmart ay kilala sa mababang presyo nito at malawak na seleksyon ng mga produkto, na ginagawa itong isang puntahan para sa milyun-milyong mamimili sa buong mundo.

Apple: Itinatag noong 1976 nina Steve Jobs, Steve Wozniak, at Ronald Wayne, ang Apple Inc. ay isang kumpanya ng teknolohiya na nakabase sa Cupertino, California. Ito ay nagdidisenyo, gumagawa, at nagbebenta ng consumer electronics, computer software, at mga serbisyong online. Kilala ang Apple sa mga makabagong produkto nito, kabilang ang iPhone, iPad, Mac, at Apple Watch, na nagpabago sa industriya ng teknolohiya.

Paghahambing sa pananalapi: Pagdating sa pagsusuri ng yaman ng isang kumpanya, ang isa sa mga pangunahing sukatan ay ang market capitalization, na kinakalkula sa pamamagitan ng pag-multiply ng bilang ng mga natitirang share sa kasalukuyang presyo ng stock. Sa pinakahuling data, hawak ng Apple ang korona sa pagiging pinakamayamang kumpanya na may market capitalization na mahigit $2 trilyon. Ang Walmart, sa kabilang banda, ay ipinagmamalaki ang market capitalization na humigit-kumulang $400 bilyon. Ang makabuluhang pagkakaiba na ito ay naglalagay ng Apple nang mas maaga kaysa sa Walmart sa mga tuntunin ng pangkalahatang kayamanan.

FAQ:

Q: Ano ang market capitalization?

A: Ang market capitalization ay tumutukoy sa kabuuang halaga ng mga natitirang bahagi ng stock ng isang kumpanya. Ito ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagpaparami ng kasalukuyang presyo ng stock sa bilang ng mga pagbabahagi.

Q: Ang market capitalization ba ay nagpapahiwatig ng kakayahang kumita ng isang kumpanya?

A: Hindi, ang market capitalization ay isang sukatan ng kabuuang halaga ng kumpanya sa stock market. Hindi ito direktang nagpapakita ng kakayahang kumita, dahil maaari itong maimpluwensyahan ng iba't ibang mga kadahilanan tulad ng sentimento ng mamumuhunan at mga kondisyon ng merkado.

Q: Mayroon bang iba pang mga kadahilanan na dapat isaalang-alang kapag tinutukoy ang kayamanan ng isang kumpanya?

A: Bagama't mahalagang tagapagpahiwatig ang market capitalization, ang iba pang mga salik gaya ng kita, kita, at mga asset ay nag-aambag din sa kabuuang yaman ng kumpanya. Ang mga salik na ito ay nagbibigay ng mas komprehensibong pag-unawa sa katayuan sa pananalapi ng isang kumpanya.

Sa konklusyon, kasalukuyang hawak ng Apple ang titulo para sa pinakamayamang kumpanya, na nalampasan ang Walmart ng malaking margin sa mga tuntunin ng market capitalization. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga katayuan sa pananalapi ay maaaring magbago sa paglipas ng panahon, at ang iba pang mga kadahilanan ay dapat ding isaalang-alang kapag sinusuri ang yaman ng isang kumpanya.