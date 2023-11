By

Alin ang mas lumang Walmart o Sam's Club?

Sa mundo ng mga retail na higante, ang Walmart at Sam's Club ay naging mga pambahay na pangalan, na nag-aalok ng malawak na hanay ng mga produkto sa abot-kayang presyo. Ngunit naisip mo na ba kung alin sa dalawang retail giants na ito ang nauna? Suriin natin ang kasaysayan ng mga higanteng retail na ito upang malaman.

Walmart: Itinatag noong 1962 ni Sam Walton, nagsimula ang Walmart bilang isang maliit na tindahan ng diskwento sa Rogers, Arkansas. Sa isang pananaw na magbigay ng mga abot-kayang produkto sa mga customer, mabilis na pinalawak ng Walmart ang mga operasyon nito sa buong Estados Unidos. Ngayon, ito ay naging pinakamalaking retailer sa mundo, na may libu-libong tindahan sa buong mundo.

Sam's Club: Noong 1983, nagpasya si Sam Walton na makipagsapalaran sa wholesale market at binuksan ang unang Sam's Club sa Midwest City, Oklahoma. Nilalayon ng Sam's Club na magsilbi sa maliliit na negosyo at indibidwal na customer na gustong bumili nang maramihan. Nag-alok ito ng modelong nakabatay sa membership, na nagbibigay ng access sa malawak na hanay ng mga produkto sa pakyawan na presyo.

Kaya, alin ang mas matanda?

Ang Walmart ay mas matanda kaysa sa Sam's Club. Ang Walmart ay itinatag noong 1962, habang ang Sam's Club ay itinatag noong 1983, mahigit dalawang dekada ang lumipas. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang Walmart at Sam's Club ay bahagi ng parehong retail empire, dahil itinatag ni Sam Walton ang parehong kumpanya.

FAQ:

Q: Ano ang discount store?

A: Ang discount store ay isang retail establishment na nag-aalok ng mga produkto sa mas mababang presyo kaysa sa tradisyonal na retail store. Ang mga tindahang ito ay madalas na tumutuon sa pagbibigay ng halaga para sa pera sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga diskwento at deal upang maakit ang mga customer.

Q: Ano ang wholesale market?

A: Ang wholesale market ay isang lugar kung saan ibinebenta ang mga kalakal nang maramihan sa mga retailer, negosyo, o indibidwal na bumibili nang maramihan. Ang mga pakyawan na merkado ay karaniwang nag-aalok ng mas mababang presyo bawat yunit kumpara sa mga retail na tindahan.

Q: May makakabili ba sa Sam's Club?

A: Bagama't ang Sam's Club ay pangunahing nakatuon sa maliliit na negosyo, bukas ito sa sinumang may membership. Ang mga indibidwal ay maaaring bumili ng isang membership upang makakuha ng access sa malawak na hanay ng mga produkto na makukuha sa pakyawan na mga presyo.

Sa konklusyon, ang Walmart ay ang mas matanda sa dalawang retail giant, na itinatag noong 1962. Ang Sam's Club, sa kabilang banda, ay itinatag noong 1983 bilang isang wholesale club na tumutustos sa mga negosyo at indibidwal na gustong bumili ng maramihan. Ang Walmart at Sam's Club ay patuloy na umuunlad, na nagbibigay sa mga customer ng abot-kayang mga produkto at isang malawak na iba't ibang mga pagpipilian.