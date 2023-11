Nagsisimula ang Labanan sa Finnegan's Farm: Ireland's Fittest Family Quarter Finals

Maghanda para sa isang adrenaline-fueled showdown habang ang quarter finals ng Ireland's Fittest Family ay magsisimula sa bago at kapana-panabik na lokasyon – The Farm na matatagpuan sa magandang Boyne Valley ng Co Meath. Ang fifth-generation potato farm na ito ay hindi lamang magbibigay ng kakaibang backdrop para sa mahigpit na kompetisyon, kundi masusubok din ang pisikal at mental na husay ng natitirang apat na pamilyang nag-aagawan para sa inaasam na puwesto sa Semi Final.

Mula sa Tipperary, mayroon tayong pamilyang Byrnes, na kilala sa kanilang kahanga-hangang kakayahan sa atleta sa pagtakbo ng marathon at mga kumpetisyon sa Ironman. Ang pamilyang Bonnar mula sa Waterford, na may malapit na pagkatalo sa nakaraang season na tumitimbang sa kanilang isipan, ay determinadong patunayan ang kanilang sarili at ipakita ang kanilang tunay na potensyal. Makakasama nila ang pamilya Peters, mula rin sa Waterford, na sabik na makabangon mula sa kanilang hindi magandang pagganap sa Season 10. At ang huling ngunit hindi bababa sa, ang pamilyang Murphy mula sa Carlow, na walang pinag-iiwan sa kanilang paghahanap para sa tagumpay, kahit na pumunta sa ang lawak ng pagsasakripisyo ng kanilang minamahal na biskwit.

Sa pamamagitan ng All-Ireland winning hurler bilang bahagi ng kanilang lineup, ang Bonnars ay handa nang harapin ang anumang hamon nang direkta at ipakita ang kanilang mga natatanging kakayahan. Ang bawat pamilya ay handa na itulak ang kanilang mga limitasyon, na nagpapakita ng kanilang mga indibidwal na lakas sa mga aktibidad mula sa kayaking hanggang sa ultimate frisbee. Nangangako ang season na ito na punung-puno ng excitement at adrenaline, dahil ang mga kahanga-hangang pamilyang ito ay humaharap sa mga pambihirang pisikal na hamon.

Tumutok sa RTÉ One at RTÉ Player sa Linggo, ika-26 ng Nobyembre sa ganap na 6:30pm para masaksihan ang nakakapigil-hiningang pagkilos at maging bahagi ng hindi malilimutang paglalakbay tungo sa pagpuputong sa Pinakamahusay na Pamilya ng Ireland. Huwag palampasin ang isang sandali ng kapanapanabik na season na ito, kung saan ang determinasyon, hilig, at hindi natitinag na pangako ay nagtatagpo upang lumikha ng isang hindi malilimutang karanasan para sa parehong mga kalahok at manonood.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

Q: Saan nagaganap ang quarter finals ng Ireland's Fittest Family?

A: Ang quarter finals ay nakatakdang gaganapin sa The Farm, na matatagpuan sa Co Meath, Ireland.

Q: Aling mga pamilya ang kalahok sa quarter finals?

A: Kasama sa mga kalahok na pamilya ang pamilyang Byrnes mula sa Tipperary, ang pamilyang Bonnar mula sa Waterford, ang pamilyang Peters mula sa Waterford, at ang pamilyang Murphy mula sa Carlow.

T: Kailan ko mapapanood ang quarter finals ng Ireland's Fittest Family?

A: Ang quarter finals ay ipapalabas sa RTÉ One at RTÉ Player sa Linggo, ika-26 ng Nobyembre sa 6:30pm.