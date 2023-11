Pag-unawa sa Pagkakaiba sa pagitan ng Black Friday at Cyber ​​Monday

Pagdating sa holiday shopping, maaaring mahirap subaybayan ang lahat ng deal at promosyon. Ang Black Friday at Cyber ​​Monday ay dalawang pangunahing shopping event na madalas magkahalo, ngunit ang pag-unawa sa pagkakaiba ng dalawa ay makakatulong sa iyong gumawa ng mas mahusay na mga desisyon sa pamimili.

Ayon sa kaugalian, kilala ang Black Friday para sa mga in-store na deal, na may mga retailer na nag-aalok ng matataas na diskwento sa mga item na may malaking tiket tulad ng mga kutson, laptop, at TV. Sa kabilang banda, ang Cyber ​​Monday ay nakatuon sa online shopping, na may mga e-commerce na site na nag-aalok ng mga deal sa maliliit na appliances, damit, accessories, at mga produktong pampaganda. Gayunpaman, sa paglipas ng mga taon, ang mga linya sa pagitan ng Black Friday at Cyber ​​Monday ay lumabo, at ngayon ang karamihan sa mga retailer ay nag-aalok ng mga deal sa parehong online at in-store para sa parehong mga kaganapan.

Kaya, aling araw ang nag-aalok ng mas magagandang deal? Ito ay higit na nakadepende sa kung ano ang gusto mong bilhin. Ang Black Friday ay may posibilidad na magkaroon ng mas magagandang deal sa mas malaki, mas mahal na mga item, habang ang Cyber ​​Monday ay mahusay para sa pagtitipid sa mas maliliit na item at beauty essentials. Bukod pa rito, ang mga deal sa Black Friday ay kadalasang may limitadong palugit ng oras, kadalasan sa araw ng o ilang oras pagkatapos, upang hikayatin ang in-store na pamimili. Sa kabaligtaran, ang mga deal sa Cyber ​​Monday ay madalas na tumatagal ng ilang araw, na nagbibigay sa mga mamimili ng mas maraming oras upang makuha ang pinakamahusay na mga diskwento.

Ngunit dapat mo bang hintayin ang Cyber ​​Monday upang gawin ang lahat ng iyong pamimili sa holiday? Hindi kinakailangan. Maraming mga retailer ang naglalabas ng kanilang mga deal sa Black Friday at Cyber ​​Monday nang maaga, at mabilis na mabenta ang mga sikat na item. Ang paghihintay hanggang sa Cyber ​​Monday ay maaaring magresulta sa pagkawala ng mga item na gusto mo o pagpasa sa mas magagandang deal na available sa mas maagang bahagi ng buwan.

Sa huli, mahalagang gawin ang iyong pananaliksik at planuhin ang iyong diskarte sa pamimili batay sa iyong mga priyoridad. Pipiliin mo man na lumahok sa Black Friday, Cyber ​​Monday, o pareho, ang pananatiling kaalaman tungkol sa mga deal at promosyon ay makakatulong sa iyong masulit ang iyong karanasan sa pamimili sa holiday.

Mga Madalas Itanong

1. Mayroon bang mas magagandang deal sa Black Friday o Cyber ​​Monday?

Ang mga deal ay nag-iiba depende sa item na iyong hinahanap. Ang Black Friday sa pangkalahatan ay nag-aalok ng mas magagandang deal sa malalaking ticket na mga item tulad ng electronics at appliances, habang ang Cyber ​​Monday ay kilala para sa mga diskwento sa mas maliliit na item tulad ng damit, accessories, at beauty product.

2. Dapat ko bang hintayin ang Cyber ​​Monday upang gawin ang aking holiday shopping?

Habang ang Cyber ​​Monday ay maaaring mag-alok ng magagandang deal, hindi na kailangang maghintay kung makakita ka ng magandang deal bago iyon. Maraming mga retailer ang naglalabas ng kanilang mga deal nang maaga, at ang mga sikat na item ay maaaring mabilis na mabenta. Ang paghihintay hanggang sa Cyber ​​Monday ay maaaring magresulta sa pagkawala ng mga item na gusto mo o pagpasa sa mas magagandang deal na available sa mas maagang bahagi ng buwan.

3. Makakahanap ba ako ng mga deal sa online at sa tindahan?

Oo, karamihan sa mga pangunahing retailer ay nag-aalok na ngayon ng mga deal sa parehong online at in-store para sa parehong Black Friday at Cyber ​​Monday. Nagbibigay-daan ito sa mga mamimili ng flexibility na piliin ang kanilang gustong paraan ng pamimili.