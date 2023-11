Aling bakuna sa COVID ang may pinakamaliit na epekto?

Aling Bakuna sa COVID ang May Pinakamababang Side Effects?

Habang patuloy na lumalakas ang pandaigdigang kampanya sa pagbabakuna laban sa COVID-19, maraming tao ang nagtataka kung aling bakuna ang may pinakamaliit na epekto. Mahalagang tandaan na ang lahat ng mga awtorisadong bakuna ay sumailalim sa mahigpit na pagsusuri at napatunayang ligtas at mabisa sa pagpigil sa malalang sakit at pag-ospital. Gayunpaman, totoo na ang ilang indibidwal ay maaaring makaranas ng mga side effect pagkatapos makatanggap ng bakuna. Tingnan natin ang mga magagamit na bakuna at ang mga potensyal na epekto nito.

1. Pfizer-BioNTech: Ang bakunang nakabatay sa mRNA na ito ay nagpakita ng mataas na rate ng pagiging epektibo sa mga klinikal na pagsubok. Kasama sa mga karaniwang side effect ang pananakit sa lugar ng iniksyon, pagkapagod, pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, panginginig, lagnat, at pagduduwal. Ang mga side effect na ito ay karaniwang banayad at nalulutas sa loob ng ilang araw.

2. Moderna: Katulad ng bakunang Pfizer-BioNTech, ang bakunang Moderna ay nakabatay din sa mRNA. Ang mga side effect ay maihahambing, na may pananakit sa lugar ng pag-iiniksyon, pagkapagod, pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, panginginig, lagnat, at pagduduwal ang pinakakaraniwang naiulat.

3. Johnson at Johnson: Gumagamit ang bakunang Johnson & Johnson ng teknolohiyang viral vector. Ang mga side effect ay karaniwang banayad at kasama ang pananakit sa lugar ng iniksyon, pagkapagod, pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, pagduduwal, at lagnat.

4. AstraZeneca: Ang bakunang AstraZeneca, isa ring bakunang nakabatay sa viral na vector, ay nauugnay sa mga bihirang kaso ng mga sakit sa pamumuo ng dugo. Gayunpaman, ang pangkalahatang panganib ng mga side effect na ito ay napakababa. Kasama sa mga karaniwang side effect ang pananakit sa lugar ng iniksyon, pagkapagod, pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, panginginig, lagnat, at pagduduwal.

Mahalagang tandaan na ang mga side effect ay isang senyales na ang iyong katawan ay gumagawa ng proteksyon laban sa virus. Karamihan sa mga side effect ay banayad at malulutas sa kanilang sarili sa loob ng ilang araw. Ang mga malubhang epekto ay napakabihirang.

FAQ:

Q: Ang mga side effect ba ay senyales na gumagana ang bakuna?

A: Oo, ang mga side effect ay isang normal na tugon sa mga bakuna at nagpapahiwatig na ang iyong immune system ay tumutugon at bumubuo ng proteksyon laban sa virus.

Q: Ang mga side effect ba ay pareho para sa lahat?

A: Hindi, maaaring mag-iba ang mga side effect sa bawat tao. Ang ilang mga indibidwal ay maaaring makaranas ng walang anumang mga side effect, habang ang iba ay maaaring may banayad hanggang katamtamang mga sintomas.

T: Dapat ba akong mag-alala tungkol sa mga bihirang sakit sa pamumuo ng dugo na nauugnay sa bakunang AstraZeneca?

A: Ang panganib na magkaroon ng mga sakit sa pamumuo ng dugo pagkatapos matanggap ang bakunang AstraZeneca ay napakababa. Ang mga benepisyo ng pagbabakuna sa pag-iwas sa COVID-19 ay mas malaki kaysa sa mga panganib ng mga bihirang epekto na ito.

Sa konklusyon, lahat ng awtorisadong bakuna para sa COVID-19 ay napatunayang ligtas at epektibo. Habang ang mga side effect ay maaaring mangyari, ang mga ito ay karaniwang banayad at pansamantala. Ang pinakamahusay na bakuna para sa iyo ay ang isa na magagamit mo. Ang pagpapabakuna ay isang mahalagang hakbang sa pagprotekta sa iyong sarili at sa iba mula sa virus.