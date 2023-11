Alin ang nauna Sams o Walmart?

Sa mundo ng mga retail na higante, dalawang pangalan ang namumukod-tangi: Sam's Club at Walmart. Ang parehong mga kumpanyang ito ay naging mga pangalan ng sambahayan, na nag-aalok ng malawak na hanay ng mga produkto sa abot-kayang presyo. Ngunit alin ang nauna? Sumisid tayo sa kasaysayan ng mga higanteng retail na ito para malaman.

Ang Kapanganakan ng Sam's Club

Ang Sam's Club, isang membership-only retail warehouse club, ay talagang ipinanganak bago ang Walmart. Itinatag ito ni Sam Walton noong 1983, sa unang pagbubukas ng tindahan sa Midwest City, Oklahoma. Nilalayon ng Sam's Club na bigyan ng pagkakataon ang maliliit na negosyo at indibidwal na bumili ng mga produkto nang maramihan sa mga may diskwentong presyo. Mabilis na sumikat ang konsepto, at mabilis na lumawak ang Sam's Club sa buong Estados Unidos.

Ang Pagtaas ng Walmart

Ang Walmart, sa kabilang banda, ay itinatag ni Sam Walton noong 1962. Nagbukas ang unang tindahan ng Walmart sa Rogers, Arkansas. Sa una, ang Walmart ay isang tindahan ng diskwento na nag-aalok ng maraming uri ng mga produkto sa mababang presyo. Sa paglipas ng panahon, lumago ang Walmart sa retail giant na kilala natin ngayon, na may libu-libong tindahan sa buong mundo.

Ang Koneksyon sa pagitan ng Sam's Club at Walmart

Habang magkahiwalay na entity ang Sam's Club at Walmart, pareho silang bahagi ng mas malaking korporasyon ng Walmart Inc. Gumagana ang Sam's Club bilang isang subsidiary ng Walmart, na tumutugon sa isang partikular na segment ng merkado kasama ang modelong warehouse na nakabatay sa membership nito. Ang koneksyon na ito ay nagbibigay-daan sa parehong mga kumpanya na gamitin ang kanilang mga mapagkukunan at magbigay sa mga customer ng magkakaibang hanay ng mga produkto at serbisyo.

FAQ

Q: May makakabili ba sa Sam's Club?

A: Hindi, ang Sam's Club ay isang membership-only club. Gayunpaman, bukas ang membership sa parehong mga indibidwal at negosyo.

Q: Pareho ba ang Sam's Club at Walmart?

S: Bagama't pareho silang bahagi ng Walmart Inc., ang Sam's Club at Walmart ay magkahiwalay na retail entity na may kani-kanilang sariling mga operasyon.

T: Maaari ko bang gamitin ang aking Walmart membership sa Sam's Club?

A: Hindi, ang Walmart at Sam's Club ay may magkahiwalay na mga programa ng membership. Ang isang Walmart membership ay hindi nagbibigay ng access sa Sam's Club at vice versa.

Sa konklusyon, ang Sam's Club ay nauna sa Walmart, sa pagkakatatag nito noong 1983. Gayunpaman, ang parehong kumpanya ay lumago sa ilalim ng payong ng Walmart Inc., na nag-aalok sa mga customer ng malawak na hanay ng mga produkto at serbisyo. Naghahanap ka man ng maramihang pagbili o pang-araw-araw na mahahalagang bagay, ang Sam's Club at Walmart ay naging puntahan ng milyun-milyong mamimili sa buong mundo.