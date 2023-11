Alin ang nauna Sams o Costco?

Alin ang nauna: Sam's o Costco?

Sa mundo ng wholesale shopping, dalawang higante ang lumitaw bilang mga pinuno: Sam's Club at Costco. Ang mga membership-based warehouse club na ito ay nag-aalok ng malawak na hanay ng mga produkto sa mga may diskwentong presyo, na umaakit ng milyun-milyong customer sa buong mundo. Ngunit ang nag-aalab na tanong ay nananatili: alin ang nauna?

Ang Kapanganakan ng Sam's Club

Ang Sam's Club, isang dibisyon ng Walmart Inc., ang unang pumasok sa eksena. Ito ay itinatag ni Sam Walton noong 1983, na may layuning mabigyan ng pagkakataon ang maliliit na negosyo at indibidwal na bumili ng mga kalakal nang maramihan sa mas mababang presyo. Mabilis na sumikat ang Sam's Club, at naging blueprint ang modelo ng membership nito para sa mga warehouse club sa hinaharap.

Ang Pagtaas ng Costco

Ang Costco, sa kabilang banda, ay itinatag makalipas ang ilang taon noong 1983. Itinatag nina James Sinegal at Jeffrey Brotman ang kumpanya na may katulad na konsepto sa Sam's Club, na tumutuon sa pag-aalok ng mga produktong may diskwento sa mga miyembro. Ang natatanging punto ng pagbebenta ng Costco ay ang pangako nito sa pagbibigay ng mga de-kalidad na produkto at pambihirang serbisyo sa kostumer, na sumasalamin sa mga mamimili.

FAQ

Q: Ano ang warehouse club?

A: Ang warehouse club ay isang uri ng retail na tindahan na nagbebenta ng mga produkto nang maramihan sa mga may diskwentong presyo. Ang mga customer ay dapat maging miyembro upang ma-access ang mga club na ito at samantalahin ang mga pagtitipid.

T: Paano gumagana ang Sam's Club at Costco?

A: Parehong gumagana ang Sam's Club at Costco sa isang modelong batay sa membership. Ang mga customer ay nagbabayad ng taunang bayad upang maging mga miyembro, na nagbibigay sa kanila ng access sa mga tindahan at mga eksklusibong diskwento.

Q: Alin ang nauna, Sam's Club o Costco?

A: Ang Sam's Club ay itinatag noong 1983, habang ang Costco ay itinatag sa parehong taon. Gayunpaman, ang Sam's Club ay inilunsad ilang buwan bago ito, na ginagawa itong unang warehouse club na pumasok sa merkado.

Q: Mayroon bang anumang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng Sam's Club at Costco?

A: Bagama't parehong nag-aalok ang Sam's Club at Costco ng magkatulad na mga produkto at serbisyo, may ilang pagkakaiba. Kilala ang Costco sa mga de-kalidad nitong produkto at natatanging seleksyon, habang ang Sam's Club ay higit na nakatuon sa pagbibigay ng malawak na hanay ng mga produkto sa mapagkumpitensyang presyo.

Sa konklusyon, hawak ng Sam's Club ang titulo bilang unang warehouse club na nagpaganda sa retail landscape. Gayunpaman, parehong naging mga pangalan ang Sam's Club at Costco, na nag-aalok sa mga mamimili ng pagkakataong makatipid ng pera habang namimili nang maramihan. Mas gusto mo man ang Sam's Club o Costco, parehong binago ang paraan ng pamimili namin at patuloy na umunlad sa mapagkumpitensyang wholesale market.