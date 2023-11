By

Saan matatagpuan ang lokasyon ng Walmart headquarters?

Ang Walmart, ang multinasyunal na retail na korporasyon, ay mayroong punong-tanggapan na matatagpuan sa Bentonville, Arkansas, United States. Ang maliit na bayan na ito sa hilagang-kanlurang sulok ng estado ay kung saan ang retail giant ay itinatag ni Sam Walton noong 1962. Ang Bentonville ay naging kasingkahulugan ng tatak ng Walmart, dahil ito ang nagsisilbing nerve center para sa mga operasyon ng kumpanya.

Ang punong-tanggapan ng Walmart sa Bentonville ay isang malawak na kampus na naglalaman ng iba't ibang mga departamento at dibisyon na responsable sa pamamahala sa mga pandaigdigang operasyon ng kumpanya. Kasama sa campus ang mga gusali ng opisina, pasilidad ng pananaliksik, at kahit isang museo na nakatuon sa kasaysayan ng Walmart. Dito nagsusumikap ang mga nangungunang executive at gumagawa ng desisyon ng kumpanya para hubugin ang kinabukasan ng industriya ng retail.

FAQ:

T: Bakit pinili ng Walmart ang Bentonville bilang punong-tanggapan nito?

A: Pinili ni Sam Walton, ang tagapagtatag ng Walmart, ang Bentonville bilang punong tanggapan ng kumpanya dahil sa kalapitan nito sa unang Walmart store na binuksan niya sa kalapit na Rogers, Arkansas. Bukod pa rito, ang sentrong lokasyon ng Bentonville sa loob ng Estados Unidos ay nagbibigay-daan para sa maginhawang pag-access sa iba't ibang bahagi ng bansa.

T: Ilang empleyado ang nagtatrabaho sa punong-tanggapan ng Walmart?

A: Ang punong tanggapan ng Walmart ay gumagamit ng libu-libong tao sa iba't ibang departamento, kabilang ang pananalapi, marketing, human resources, at logistik. Ang eksaktong bilang ng mga empleyado ay maaaring mag-iba sa paglipas ng panahon habang patuloy na lumalaki at umuunlad ang kumpanya.

T: Maaari bang bisitahin ng publiko ang punong-tanggapan ng Walmart?

S: Bagama't hindi bukas ang punong tanggapan ng Walmart sa pangkalahatang publiko, maaaring tuklasin ng mga bisita ang Walmart Visitor Center na matatagpuan sa Bentonville. Nag-aalok ang Visitor Center ng isang sulyap sa kasaysayan at paglago ng kumpanya, na nagpapakita ng mga artifact at exhibit na nauugnay sa paglalakbay ng Walmart.

Kahulugan:

– Multinational: Tumutukoy sa isang kumpanyang nagpapatakbo sa maraming bansa.

– Retail corporation: Isang kumpanya na direktang nagbebenta ng mga produkto sa mga consumer.

– Nerve center: Ang sentral na lokasyon kung saan kinokontrol at pinamamahalaan ang isang organisasyon.

– Nababagsak: Lumalawak sa isang malaking lugar.

– Mga Dibisyon: Paghiwalayin ang mga bahagi o seksyon ng isang organisasyon.

– Proximity: Malapit sa espasyo o oras.

– Logistics: Ang detalyadong organisasyon at pagpapatupad ng isang kumplikadong operasyon.