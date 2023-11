By

Saan nakatira ang mga tagapagmana ng Walmart?

Sa larangan ng pinakamayayamang indibidwal sa mundo, ang mga tagapagmana ng Walmart ay walang alinlangan na may kilalang posisyon. Bilang mga inapo ng tagapagtatag ng Walmart na si Sam Walton, nagmana sila ng napakalaking kayamanan at naging mga pangalan ng sambahayan sa kanilang sariling karapatan. Ngunit saan nga ba tumatawag ang mga bilyonaryong tagapagmanang ito?

Ang mga tagapagmana ng Walmart, na binubuo ng pamilyang Walton, ay nakakalat sa iba't ibang lokasyon sa United States. Ang pangunahing tirahan ng pamilya ay nasa Bentonville, Arkansas, kung saan matatagpuan ang punong-tanggapan ng Walmart. Ang maliit na lungsod na ito sa hilagang-kanlurang sulok ng estado ay nagsisilbing sentro ng imperyo ng negosyo ng pamilya. Ang Bentonville ay tahanan din ng Crystal Bridges Museum of American Art, na itinatag ni Alice Walton, isa sa mga tagapagmana ng Walmart.

Gayunpaman, ang mga tagapagmana ng Walmart ay hindi nakakulong lamang sa Arkansas. Nagtayo na rin sila ng mga tirahan sa ibang bahagi ng bansa. Halimbawa, si Alice Walton ay may rantso sa Millsap, Texas, habang ang kanyang kapatid na si Jim Walton, ay naninirahan sa Bentonville at nagmamay-ari din ng rantso sa Mineral Wells, Texas. Samantala, si Rob Walton, ang panganay na anak ni Sam Walton, ay nakatira sa Paradise Valley, Arizona.

Sa konklusyon, habang ang mga tagapagmana ng Walmart ay pangunahing naninirahan sa Bentonville, Arkansas, mayroon din silang mga tahanan sa ibang bahagi ng United States. Ang kanilang kayamanan at impluwensya ay umaabot nang higit pa sa kanilang pangunahing tirahan, habang patuloy nilang hinuhubog ang industriya ng tingi at gumagawa ng makabuluhang kontribusyon sa mga komunidad na tinatawag nilang tahanan.