Saan nakatira ang mga may-ari ng Walmart?

Sa larangan ng mga retail na higante, ang Walmart ay naninindigan bilang isa sa mga pinakakilala at maimpluwensyang kumpanya sa mundo. Sa malawak nitong network ng mga tindahan at magkakaibang hanay ng mga produkto, ang Walmart ay naging isang pambahay na pangalan para sa milyun-milyong mamimili. Ngunit naisip mo na ba kung saan nakatira ang mga may-ari ng retail empire na ito? Suriin natin ang mundo ng mga may-ari ng Walmart at tuklasin kung saan sila tinatawag na bahay.

Ang pamilyang Walton, mga inapo ng tagapagtatag ng Walmart na si Sam Walton, ang mga pangunahing may-ari ng kumpanya. Noong 2021, ang pamilya ay sama-samang nagmamay-ari ng humigit-kumulang 50% ng mga bahagi ng Walmart, na ginagawa silang isa sa pinakamayayamang pamilya sa mundo. Habang ang mga miyembro ng pamilya ay nakakalat sa iba't ibang lokasyon, karamihan sa kanila ay naninirahan sa Estados Unidos.

Saan nakatira ang mga miyembro ng pamilyang Walton?

Ang pamilyang Walton ay may malakas na presensya sa estado ng Arkansas, kung saan matatagpuan ang punong-tanggapan ng Walmart. Ang Bentonville, isang maliit na lungsod sa hilagang-kanluran ng Arkansas, ay tahanan ng Walmart Home Office at nagsisilbing sentrong hub para sa mga operasyon ng kumpanya. Marami sa mga miyembro ng pamilyang Walton ang piniling manirahan sa lugar na ito, na nagpapanatili ng malapit na kaugnayan sa mga pinagmulan ng kumpanya.

Bilang karagdagan sa Arkansas, pinili ng ilang miyembro ng pamilyang Walton na manirahan sa ibang bahagi ng Estados Unidos. Halimbawa, si Alice Walton, ang anak ng tagapagtatag ng Walmart, ay naninirahan sa Texas at kilala sa kanyang malawak na koleksyon ng sining na ipinakita sa Crystal Bridges Museum of American Art sa Bentonville.

Ano ang netong halaga ng pamilyang Walton?

Noong 2021, ang netong halaga ng pamilyang Walton ay tinatayang nasa $250 bilyon, ayon sa Forbes. Ang nakakagulat na kayamanan na ito ay pangunahing nagmula sa kanilang pagmamay-ari na stake sa Walmart. Ang kayamanan ng pamilya ay nagbigay-daan sa kanila na mamuhay ng marangya at impluwensya, na may iba't ibang philanthropic na pagsisikap at pamumuhunan sa iba't ibang industriya.

Bilang konklusyon, habang ang mga miyembro ng pamilyang Walton ay nakakalat sa iba't ibang lokasyon, nananatiling matatag ang kanilang kaugnayan sa Walmart at ang mga pinagmulan nito sa Arkansas. Ang Bentonville ay nagsisilbing focal point para sa pamilya, kung saan marami sa kanila ang naninirahan sa lugar. Bilang mga may-ari ng Walmart, ang kanilang impluwensya ay umaabot nang higit pa sa kanilang mga tahanan, na humuhubog sa retail landscape sa isang pandaigdigang saklaw.

Kahulugan:

– Mga higanteng retail: Mga malalaking kumpanya na nangingibabaw sa industriya ng tingi.

– Walmart: Isang multinasyunal na retail na korporasyon na nagpapatakbo ng isang chain ng mga hypermarket, discount department store, at grocery store.

– Mga inapo: Mga taong direktang nauugnay sa isang partikular na ninuno.

– Mga gawaing pilantropo: Mga aktibidad o proyektong isinagawa upang itaguyod ang kapakanan ng iba, kadalasan sa pamamagitan ng mga donasyon o mga pagkilos ng kawanggawa.