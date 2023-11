Kailan hindi na nakakahawa ang COVID?

Habang ang pandemya ng COVID-19 ay patuloy na nakakaapekto sa mga komunidad sa buong mundo, ang isa sa pinakamabigat na tanong sa isipan ng mga tao ay kapag hindi na sila nakakahawa. Ang pag-unawa sa timeline ng pagkahawa ay mahalaga para sa mga indibidwal na protektahan ang kanilang sarili at ang iba mula sa pagkalat ng virus. Sa artikulong ito, tutuklasin natin kung kailan hindi na nakakahawa ang COVID-19 at sasagutin ang ilang mga madalas itanong.

Ano ang ibig sabihin ng nakakahawa?

Ang pagiging nakakahawa ay tumutukoy sa kakayahang magpadala ng nakakahawang sakit sa iba. Sa kaso ng COVID-19, ang mga indibidwal ay itinuturing na nakakahawa kapag maaari nilang maikalat ang virus sa iba sa pamamagitan ng respiratory droplets, na inilalabas kapag umuubo, bumahin, nagsasalita, o kahit huminga.

Kailan pinakanakakahawa ang COVID-19?

Ang COVID-19 ay pinakanakakahawa sa panahon ng symptomatic phase kapag ang mga indibidwal ay nakakaranas ng mga sintomas tulad ng lagnat, ubo, at kahirapan sa paghinga. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga asymptomatic na indibidwal, na hindi nagpapakita ng anumang sintomas, ay maaari ring kumalat ng virus. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga indibidwal ay maaaring makahawa ng hanggang dalawang araw bago lumitaw ang mga sintomas.

Kailan hindi na nakakahawa ang COVID-19?

Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ang mga indibidwal na may banayad hanggang katamtamang sintomas ng COVID-19 ay maaaring ituring na hindi nakakahawa pagkatapos ng sampung araw na lumipas mula nang magsimula ang mga sintomas. Bukod pa rito, ang mga indibidwal ay dapat na hindi bababa sa 24 na oras na walang lagnat, nang hindi gumagamit ng mga gamot na pampababa ng lagnat, at nakakita ng pagbuti sa iba pang mga sintomas.

Para sa mga indibidwal na may malubhang sintomas ng COVID-19 o yaong mga immunocompromised, maaaring mas matagal ang panahon ng pagkahawa. Sa ganitong mga kaso, inirerekumenda na kumunsulta sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan para sa gabay kung kailan ligtas na ihinto ang paghihiwalay.

FAQ:

Q: Maaari pa ba akong makahawa kung negatibo ang aking pagsusuri para sa COVID-19?

A: Oo, posibleng mag-negatibo ang pagsusuri para sa COVID-19 ngunit nakakahawa pa rin. Maaaring hindi palaging tumpak na matukoy ng pagsusuri ang virus, lalo na sa mga unang yugto ng impeksyon.

Q: Gaano katagal ako dapat mag-isolate kung nakipag-ugnayan ako sa isang taong nagpositibo sa COVID-19?

A: Kung nakipag-ugnayan ka nang malapit sa isang taong nagpositibo sa COVID-19, inirerekomendang mag-quarantine sa loob ng 14 na araw, kahit na negatibo ang pagsusuri mo. Ito ay dahil ang virus ay maaaring tumagal ng hanggang dalawang linggo upang bumuo pagkatapos ng pagkakalantad.

T: Maaari ko bang ihinto ang pagsusuot ng maskara kapag hindi na ako nakakahawa?

A: Hindi, ang pagsusuot ng maskara at pagsunod sa iba pang mga hakbang sa pag-iwas, tulad ng pagsasagawa ng mabuting kalinisan sa kamay at pagpapanatili ng pisikal na distansya, ay mahalaga pa rin kahit na hindi ka na nakakahawa. Ang mga hakbang na ito ay nakakatulong na protektahan ang iba at mabawasan ang panganib na muling mahawaan ng virus.

Sa konklusyon, ang pag-unawa kung kailan hindi na nakakahawa ang COVID-19 ay mahalaga para maiwasan ang pagkalat ng virus. Habang ang pangkalahatang patnubay ay sampung araw mula nang magsimula ang sintomas, mahalagang isaalang-alang ang mga indibidwal na pangyayari at kumunsulta sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan para sa personalized na payo. Tandaan, kahit na hindi ka na nakakahawa, patuloy na sundin ang mga hakbang sa pag-iwas upang mapanatiling ligtas ang iyong sarili at ang iba.