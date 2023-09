Ano ang Aasahan sa Paparating na iOS 17 Software Update

By

Sa paparating na Apple keynote event na 'Wonderlust' na nakatakdang mag-live-stream sa Set. 12, ang mga consumer ay sabik na naghihintay sa pagpapalabas ng bagong hardware, kabilang ang iPhone 15 series. Kasama ng mga bagong device, palaging nagpapakilala ang Apple ng bagong software para sa kanilang mga produkto. Sa taong ito, ang focus ay sa paglabas ng iOS 17, na inihayag noong Hunyo sa Worldwide Developers Conference (WWDC).

Ang mga developer at pampublikong beta tester ay nagkaroon ng pagkakataon na subukan ang bagong bersyon ng iOS para sa parehong iPhone at iPad bago ang pangkalahatang publiko. Sa ngayon, mayroong walong beta release para sa mga developer at anim na pampublikong beta na bersyon mula noong limitadong release. Ang software ay sumailalim sa ilang mga pagpapabuti at pag-aayos ng bug batay sa feedback ng user sa panahon ng beta testing phase.

Tulad ng para sa opisyal na petsa ng paglabas, ang website ng Apple ay nagsasaad lamang ng "pagkahulog na ito." Gayunpaman, walang partikular na petsa ng pag-release ang ibinigay simula Set. 11. Ligtas na ipagpalagay na ang release ay magiging kasabay ng bagong serye ng iPhone 15.

Parehong available ang iOS 17 at iPadOS 17 sa mga miyembro ng developer program ng Apple mula noong WWDC keynote noong Hunyo 5. Ang mga pampublikong beta ay ginawang available noong Hulyo 12. Iminumungkahi ng pag-uulat ng Bloomberg na ang parehong mga update sa software ay ilalabas nang sabay-sabay.

Inaasahang magdadala ang iOS 17 ng ilang bagong feature at pagpapahusay para mapahusay ang karanasan ng user. Gayunpaman, ang mga partikular na detalye tungkol sa mga feature na ito ay hindi pa opisyal na ibinunyag. Maaaring asahan ng mga user ang isang mas pino at madaling gamitin na interface, pinahusay na pagganap, mga advanced na feature sa privacy, at marahil mga bagong functionality na umaayon sa dedikasyon ng Apple sa user-centric na disenyo.

Sa konklusyon, ang paglabas ng iOS 17 kasama ang serye ng iPhone 15 ay lubos na inaasahan. Ang pangako ng Apple sa kalidad at patuloy na pagpapabuti ay makikita mula sa maraming beta release at feedback ng user. Habang sabik naming hinihintay ang opisyal na paglabas, nakakatuwang isipin ang mga pagpapahusay at feature na dadalhin ng iOS 17 sa aming mga minamahal na Apple device.

Pinagmumulan:

– Worldwide Developers Conference (WWDC) – Apple

– Pag-uulat ng Bloomberg sa paglabas ng iOS 17