Nakatanggap ang Valve ng Radio Certification para sa Bagong Hardware Project sa South Korea

Ang Valve, ang kumpanya ng gaming na kilala sa mga hardware project nito gaya ng Valve Index at Steam Deck, ay nakatanggap kamakailan ng radio certification sa South Korea para sa isang bagong hardware device. Ang mga detalye tungkol sa device ay kakaunti, na ang tanging impormasyon na magagamit ay ito ay isang "specific low power wireless device" na tumatakbo sa 5Ghz frequency band na may mga kakayahan sa wireless LAN. Ang device ay tinutukoy bilang "1030," kasunod ng pagpapangalan ng mga nakaraang produkto ng Valve tulad ng Valve Index (pangalan ng modelo 1007) at Steam Deck (pangalan ng modelo 1010).

Habang ang limitadong impormasyon ay nag-iiwan ng puwang para sa haka-haka, malamang na ang bagong device na ito ay isang na-update na bersyon ng Steam Deck, dahil ito ay masyadong maaga para sa isang pag-update ng produkto. Karamihan sa mga eksperto ay naniniwala na ang Valve ay maaaring bumalik sa virtual reality space gamit ang isa pang VR headset. Nagkaroon ng mga senyales na nagpapahiwatig ng pagbaba sa mga benta ng Valve Index, kasama ng mga kamakailang pag-hire para sa mga hardware team sa Valve, na nagmumungkahi na ang isang bagong VR headset ay maaaring nasa trabaho.

Bagama't ang sertipikasyon ay nagpapahiwatig na ang Valve ay maaaring malapit nang ilunsad ang bagong device na ito, mahalagang tandaan na ang Valve ay may kasaysayan ng mga proyekto sa pag-iimbak. Gayunpaman, dahil sa nakaraang tagumpay ng kanilang mga hardware na pakikipagsapalaran, malamang na ang bagong device na ito ay makikita ang liwanag ng araw.

Sa ngayon, walang opisyal na impormasyon ang inilabas ng Valve tungkol sa bagong device na ito. Gayunpaman, sa medyo maikling agwat sa pagitan ng sertipikasyon at paglulunsad para sa mga nakaraang proyekto ng hardware ng Valve, maaari naming asahan ang ilang mga balita sa malapit na hinaharap.

