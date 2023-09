Ang Unang Dedicated Solar Mission ng India, ang Aditya-L1, ay Lumalapit sa Pagmamasid sa Araw

By

Nakamit ng space program ng India ang isa pang milestone nang matagumpay na inilunsad ang Aditya-L1, ang unang dedikadong solar mission ng bansa, sa kalawakan noong Setyembre 2. Ang spacecraft, na pinangalanan sa salitang Sanskrit para sa "Sun," ay nakakumpleto ng tatlo sa limang Earth-bound maneuvers nito. at ngayon ay naghahanda para sa susunod na hakbang nito sa Setyembre 15.

Ang Aditya-L1 ay inilunsad mula sa Satish Dhawan Space Center sa Sriharikota gamit ang Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV-C57), na isang kilalang workhorse ng Indian Space Research Organization (ISRO). Ang paglulunsad na ito ay dumarating lamang sampung araw pagkatapos ng landing ng Chandrayaan-3, ang moon mission ng India, sa rehiyon ng south polar.

Nilagyan ng pitong natatanging mga payload na binuo ng ISRO at mga institusyong pang-akademiko, ang Aditya-L1 ay idinisenyo upang pag-aralan ang kapaligiran ng Araw at ang epekto nito sa panahon ng kalawakan. Ang mga instrumentong ito ay magbibigay ng mahalagang data sa mga solar magnetic storm at ang mga epekto nito sa kapaligiran sa paligid ng Earth.

Kasalukuyang matatagpuan sa isang orbit na 282 km x 40225 km, ang spacecraft ay inaasahang makakarating sa Lagrangian Point 1 (L1) sa humigit-kumulang apat na buwan. Ang L1 ay isang punto sa espasyo sa pagitan ng Earth at ng Araw na nagbibigay-daan para sa patuloy na pagmamasid sa Araw. Kapag nasa L1, ang Aditya-L1 ay ilalagay sa isang halo orbit, na magbibigay sa mga siyentipiko ng walang patid na pag-access upang pag-aralan ang Araw.

Ang misyon ng Aditya-L1 ay nagmamarka ng isang makabuluhang tagumpay para sa programa sa espasyo ng India. Hindi lamang nito ipinapakita ang mga kakayahan ng bansa sa paggalugad sa kalawakan ngunit nakakatulong din ito sa pandaigdigang pag-unawa sa Araw at sa mga epekto nito sa ating planeta. Sa pamamagitan ng pangangalap ng data sa solar phenomena, ang Aditya-L1 ay tutulong sa pagtataya ng lagay ng panahon at ang potensyal na epekto nito sa mga operasyon ng satellite at mga sistema ng komunikasyon.

Pinagmumulan:

– ISRO

- Mga kahulugan ng wikang Sanskrit