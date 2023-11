Ano ang unang tawag sa Walmart?

Sa larangan ng mga retail na higante, ang Walmart ay naninindigan bilang isa sa mga pinakakilalang pangalan sa industriya. Sa mga malalawak na tindahan at sari-saring mga alok ng produkto, ito ay naging pangalan ng sambahayan para sa milyun-milyong mamimili sa buong mundo. Ngunit naisip mo na ba kung ano ang tawag sa Walmart noong unang binuksan nito ang mga pinto nito? Suriin natin ang kasaysayan ng retail behemoth na ito at tuklasin ang hamak na simula nito.

Ang Walmart, tulad ng alam natin ngayon, ay hindi palaging tinatawag sa pangalang iyon. Ang kumpanya ay itinatag ni Sam Walton noong 1962 at unang pinangalanang "Walton's Five and Dime." Ang pangalang ito ay sumasalamin sa konsepto ng tindahan na nag-aalok ng malawak na hanay ng mga produkto sa abot-kayang presyo. Binuksan ang unang tindahan sa Rogers, Arkansas, at mabilis itong naging popular sa mga lokal na mamimili.

Habang lumalawak ang negosyo at mas maraming tindahan ang binuksan, napagtanto ni Sam Walton ang pangangailangan para sa pagbabago sa pagba-brand. Noong 1969, binago ang pangalan ng kumpanya bilang "Walmart." Ang bagong pangalan ay kumbinasyon ng "Walton" at "Mart," na isang karaniwang pagdadaglat para sa mga department store noong panahong iyon. Ang pagbabagong ito ay sumasalamin sa pananaw ng kumpanya na maging isang pambansang retailer na may pagtuon sa pagpepresyo ng diskwento.

FAQ:

Q: Bakit pinalitan ni Sam Walton ang pangalan ng kumpanya?

A: Pinalitan ni Sam Walton ang pangalan ng kumpanya sa Walmart upang ipakita ang ambisyon nito na maging isang pambansang retailer at upang bigyang-diin ang pangako nito sa pag-aalok ng mga may diskwentong presyo.

T: Kailan binuksan ang unang tindahan ng Walmart?

A: Ang unang Walmart store ay binuksan noong 1962 sa Rogers, Arkansas.

T: Ano ang ibig sabihin ng "Mart" sa pangalang Walmart?

A: Ang "Mart" ay isang karaniwang pagdadaglat para sa mga department store. Sa konteksto ng Walmart, ipinapahiwatig nito ang pagtutok ng kumpanya sa pag-aalok ng malawak na hanay ng mga produkto.

T: Paano lumago ang Walmart mula sa mababang simula nito?

A: Lumago ang Walmart sa pamamagitan ng kumbinasyon ng estratehikong pagpapalawak, mahusay na pamamahala ng supply chain, at walang humpay na pagtutok sa mababang presyo. Ang kumpanya ay unti-unting nagbukas ng higit pang mga tindahan sa buong Estados Unidos at kalaunan ay lumawak sa buong mundo.

Ngayon, ang Walmart ay naging isang global retail giant na may libu-libong tindahan sa buong mundo. Ang pangalan nito ay kasingkahulugan ng kaginhawahan, pagiging affordability, at isang malawak na seleksyon ng mga produkto. Bagama't ang hamak na simula nito bilang Walton's Five and Dime ay maaaring isang malayong alaala, ang legacy ng pananaw ni Sam Walton ay nabubuhay sa retail empire na Walmart.