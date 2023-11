Ano ang malaking tindahan bago ang Walmart?

Sa mundo ng retail, kakaunting pangalan ang may hawak na kasing lakas at impluwensya gaya ng Walmart. Sa mga malalawak na tindahan nito at walang kapantay na mga presyo, naging kasingkahulugan ito ng big-box retail. Ngunit naisip mo na ba kung ano ang nauna sa Walmart? Ano ang malaking tindahan na nangibabaw sa retail landscape bago ang pag-usbong ng retail giant na ito? Maglakbay tayo sa memory lane at tuklasin ang kasaysayan ng industriya ng retail.

Bago ang napakalaking pagtaas ng Walmart sa pangingibabaw, isa pang retail giant ang naghari: Sears. Itinatag noong 1886 nina Richard Warren Sears at Alvah Curtis Roebuck, ang Sears ay mabilis na naging isang pangalan sa buong America. Sa pamamagitan ng mail-order catalog nito at mga department store, nag-aalok ang Sears ng malawak na hanay ng mga produkto, mula sa damit at appliances hanggang sa mga kasangkapan at muwebles. Binago nito ang industriya ng tingi sa pamamagitan ng pagdadala ng malawak na seleksyon ng mga kalakal nang direkta sa pintuan ng mga mamimili.

Ang tagumpay ni Sears ay nagpatuloy hanggang sa ika-20 siglo, kung saan ang mga department store nito ay naging pangunahing pagkain sa mga komunidad sa buong Estados Unidos. Gayunpaman, habang umuunlad ang retail landscape, nahirapan si Sears na umangkop. Ang pagtaas ng e-commerce at pagbabago ng mga kagustuhan ng consumer ay nagbigay ng matinding dagok sa dating makapangyarihang retailer. Noong 2018, nagsampa si Sears para sa pagkabangkarote, na minarkahan ang pagtatapos ng isang panahon.

FAQ:

Q: Ano ang isang malaking kahon na tindahan?

A: Ang big-box store ay tumutukoy sa isang malaking retail establishment na karaniwang nag-aalok ng malawak na hanay ng mga produkto, kadalasan sa mga may diskwentong presyo. Ang mga tindahang ito ay nailalarawan sa kanilang napakalaking laki at malawak na imbentaryo.

Q: Ano ang department store?

A: Ang department store ay isang retail establishment na nagbebenta ng iba't ibang uri ng produkto na nakaayos sa iba't ibang departamento o seksyon. Karaniwang nag-aalok ang mga tindahang ito ng damit, accessories, gamit sa bahay, at iba pang paninda sa iisang bubong.

Q: Ano ang e-commerce?

A: Ang E-commerce, maikli para sa electronic commerce, ay tumutukoy sa pagbili at pagbebenta ng mga produkto at serbisyo sa internet. Nagbibigay-daan ito sa mga mamimili na mamili online at maihatid ang mga produkto sa kanilang pintuan, na inaalis ang pangangailangan para sa mga pisikal na tindahan.

Habang pinag-iisipan natin ang retail landscape ng nakaraan, malinaw na ang Sears ang malaking tindahan na nangibabaw bago ang pagbangon ng Walmart sa kapangyarihan. Habang ang Walmart ay naging higanteng retail na kilala natin ngayon, mahalagang alalahanin ang mga pioneer na nagbigay daan para sa tagumpay nito. Ang industriya ng tingi ay patuloy na umuunlad, at habang tinitingnan natin ang hinaharap, oras lamang ang magsasabi kung sino ang susunod na malaking tindahan.