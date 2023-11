By

Ano ang pangalan ng Club ni Sam noon?

Sa mundo ng retail, may ilang mga pangalan na naging kasingkahulugan ng kalidad, halaga, at kaginhawahan. Ang isang ganoong pangalan ay Sam's Club, isang sikat na membership-only warehouse club na nag-aalok ng malawak na hanay ng mga produkto sa mapagkumpitensyang presyo. Ngunit naisip mo na ba kung ano ang tawag sa retail giant na ito bago ito nakilala bilang Sam's Club? Suriin natin ang kasaysayan ng retail giant na ito at alisan ng takip ang orihinal na pangalan nito.

Bago nito pinagtibay ang pangalang Sam's Club, ang retail chain na ito ay kilala bilang Sam's Wholesale Club. Itinatag noong 1983 ng tagapagtatag ng Walmart na si Sam Walton, ang warehouse club sa una ay inilaan upang magsilbi sa mga may-ari ng maliliit na negosyo at bigyan sila ng isang maginhawang paraan upang bumili ng mga produkto nang maramihan. Gayunpaman, mabilis itong naging popular din sa mga indibidwal na mamimili, na humahantong sa pagbabago nito sa isang retail store na nakabatay sa membership.

FAQ:

Q: Bakit pinalitan ng Sam's Wholesale Club ang pangalan nito sa Sam's Club?

A: Ang desisyon na alisin ang salitang "Wholesale" mula sa pangalan nito ay ginawa upang ipakita ang umuusbong na customer base ng tindahan. Habang lumalago ang kasikatan ng warehouse club sa mga indibidwal na mamimili, ang pagpapalit ng pangalan ay nakita bilang isang paraan para umapela sa mas malawak na audience.

Q: Kailan opisyal na naging Sam's Club ang Sam's Wholesale Club?

A: Ang pagbabago ng pangalan ay naganap noong 1987, apat na taon lamang pagkatapos ng pagsisimula ng warehouse club. Simula noon, ang pangalang Sam's Club ay naging kasingkahulugan ng mga de-kalidad na produkto, magagandang presyo, at malawak na pagpipilian.

Q: Mayroon bang iba pang makabuluhang pagbabago na naganap sa panahon ng paglipat mula sa Sam's Wholesale Club patungo sa Sam's Club?

A: Kasabay ng pagpapalit ng pangalan, sumailalim din sa proseso ng rebranding ang Sam's Club. Ipinakilala ng kumpanya ang isang bagong logo at na-update ang disenyo ng tindahan nito upang mapahusay ang karanasan sa pamimili para sa mga miyembro nito.

Q: Paano nag-evolve ang Sam's Club mula nang mabuo ito?

S: Sa paglipas ng mga taon, pinalawak ng Sam's Club ang mga handog ng produkto nito, nagpakilala ng mga makabagong serbisyo, at tinanggap ang teknolohiya upang matugunan ang nagbabagong pangangailangan ng mga miyembro nito. Ngayon, nag-aalok ito ng magkakaibang hanay ng mga produkto, kabilang ang mga groceries, electronics, furniture, at higit pa.

Sa konklusyon, ang Sam's Club, na dating kilala bilang Sam's Wholesale Club, ay malayo na ang narating mula nang ito ay mabuo. Mula sa pangunahing pagtutustos sa mga may-ari ng maliliit na negosyo hanggang sa pagiging isang pupuntahan ng mga indibidwal na mamimili, matagumpay na nakaangkop ang higanteng retail na ito sa umuusbong na tanawin ng retail habang pinapanatili ang pangako nito sa pagbibigay ng mga de-kalidad na produkto sa mapagkumpitensyang presyo.