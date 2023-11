By

Ano ang orihinal na tawag sa Costco?

Sa mundo ng mga higanteng retail, walang alinlangan na gumawa ng pangalan ang Costco para sa sarili nito. Kilala sa mga warehouse-style na tindahan nito at maramihang pagpipilian sa pagbili, ang kumpanya ay naging isang pupuntahan na destinasyon para sa milyun-milyong mamimili sa buong mundo. Ngunit naisip mo na ba kung ano ang orihinal na tawag sa Costco? Maglakbay tayo sa memory lane at tuklasin ang pinagmulan ng retail powerhouse na ito.

Noong 1976, matagal bago ito naging Costco na kilala natin ngayon, ang kumpanya ay talagang tinawag na Price Club. Itinatag ito ng Sol Price, isang retail pioneer na naglalayong magbigay sa mga customer ng mga de-kalidad na produkto sa mga may diskwentong presyo. Ang Price Club ay pinatatakbo bilang isang membership-only warehouse club, pangunahin sa mga maliliit na negosyo at indibidwal na gustong makatipid sa pamamagitan ng pagbili ng maramihan.

Mabilis na naging popular ang Price Club, at noong unang bahagi ng 1980s, lumawak na ito sa maraming lokasyon sa buong United States. Gayunpaman, ito ay hindi hanggang 1983 na ang kumpanya ay sumailalim sa isang makabuluhang pagbabago. Noong taong iyon, itinatag nina Jim Sinegal at Jeff Brotman ang isang bagong retail chain na tinatawag na Costco Wholesale Corporation. Ang pangalang "Costco" ay nagmula sa mga salitang "Cost" at "Company," na sumasalamin sa pangako ng kumpanya sa pag-aalok ng abot-kayang presyo sa mga miyembro nito.

Ang pagsasanib sa pagitan ng Price Club at Costco ay naganap noong 1993, na nagresulta sa pagbuo ng Costco na kilala natin ngayon. Pinagtibay ng bagong nabuong kumpanya ang pangalan ng Costco, at unti-unting nawala ang tatak ng Price Club. Simula noon, patuloy na lumago at lumawak ang Costco, na naging isa sa pinakamalaking retail chain sa mundo.

FAQ:

Q: Bakit pinalitan ng Price Club ang pangalan nito sa Costco?

A: Ang pagpapalit ng pangalan ay nangyari nang ang Price Club ay sumanib sa Costco noong 1993. Ang desisyon ay ginawa upang pagsamahin ang dalawang tatak sa ilalim ng isang pangalan at i-streamline ang mga operasyon.

Q: Ano ang konsepto sa likod ng Costco?

A: Gumagana ang Costco bilang isang membership-only warehouse club, na nag-aalok ng malawak na hanay ng mga produkto sa mga may diskwentong presyo. Nakatuon ang kumpanya sa pagbebenta ng mga item nang maramihan upang mabigyan ang mga customer ng makabuluhang pagtitipid.

Q: Ilang lokasyon ng Costco ang naroon?

A: Noong 2021, ang Costco ay nagpapatakbo ng higit sa 800 mga bodega sa buong mundo, na ang karamihan ay nasa United States.

Q: May makakabili ba sa Costco?

A: Bagama't ang Costco ay pangunahing retailer na nakabatay sa membership, nag-aalok ito ng ilang serbisyo sa mga hindi miyembro, tulad ng mga serbisyo ng parmasya at optical. Gayunpaman, para ma-access ang buong hanay ng mga produkto at benepisyo, kailangan ng membership.

Sa konklusyon, ang Costco ay orihinal na tinawag na Price Club bago sumailalim sa pagbabago ng pangalan noong 1993. Ang pangako ng kumpanya sa pagbibigay ng mga de-kalidad na produkto sa abot-kayang presyo ay nanatiling pangunahing prinsipyo sa buong kasaysayan nito. Ngayon, ang Costco ay patuloy na umuunlad bilang isang minamahal na retail giant, na nag-aalok sa mga miyembro nito ng access sa isang malawak na iba't ibang mga produkto at malaking matitipid.