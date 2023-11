Anong bakuna ang tumigil noong dekada 70?

Anong Bakuna ang Huminto noong dekada 70?

Noong 1970s, ang isang groundbreaking na bakuna na kilala bilang ang smallpox vaccine ay may mahalagang papel sa pagpuksa sa isa sa mga pinakanakamamatay na sakit sa kasaysayan ng tao. Ang bulutong, na sanhi ng variola virus, ay sumalot sa sangkatauhan sa loob ng maraming siglo, na nagdulot ng laganap na sakit, pagkasira ng anyo, at kamatayan. Gayunpaman, salamat sa walang sawang pagsisikap ng mga siyentipiko at mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan, opisyal na idineklara ang bulutong noong 1980 ng World Health Organization (WHO). Suriin natin ang mga detalye ng kahanga-hangang bakunang ito at ang epekto nito.

Ang bakuna sa bulutong, na kilala rin bilang bakuna sa bakuna, ay binuo noong huling bahagi ng ika-18 siglo ni Edward Jenner, isang manggagamot na Ingles. Gumamit ang bakuna ng kaugnay na virus na tinatawag na vaccinia, na nagbigay ng immunity laban sa bulutong. Sa pamamagitan ng pagpasok ng mahinang anyo ng vaccinia virus sa katawan, makikilala at masisira ito ng immune system, habang nagkakaroon din ng depensa laban sa variola virus.

Ang tagumpay ng bakuna ay kitang-kita noong 1970s nang ang WHO ay naglunsad ng isang pinaigting na pandaigdigang kampanya sa pagpuksa ng bulutong. Ang mga pagsisikap sa malawakang pagbabakuna ay isinagawa sa mga bansa kung saan laganap pa rin ang bulutong, na humahantong sa isang makabuluhang pagbaba ng mga kaso. Ang huling kilalang natural na kaso ng bulutong ay naganap sa Somalia noong 1977, at nang walang mga bagong kaso na naiulat pagkatapos noon, ang sakit ay idineklara na natanggal pagkalipas lamang ng tatlong taon.

FAQ:

Q: Ginagamit pa ba ngayon ang bakuna sa bulutong?

A: Kasunod ng pagpuksa sa bulutong, ang regular na pagbabakuna laban sa sakit ay itinigil sa buong mundo. Gayunpaman, ang maliit na dami ng virus ay iniimbak pa rin sa mga laboratoryo para sa mga layunin ng pananaliksik at bilang isang pag-iingat.

Q: Mayroon bang mga side effect ng bakuna sa bulutong?

A: Tulad ng anumang bakuna, ang bakuna sa bulutong ay maaaring magkaroon ng mga side effect. Kasama sa mga karaniwang reaksyon ang pananakit sa lugar ng iniksyon, lagnat, at pananakit ng katawan. Sa mga bihirang kaso, maaaring mangyari ang mas malubhang komplikasyon, tulad ng malubhang reaksiyong alerhiya o impeksyon.

Q: Bakit napili ang bulutong para mapuksa?

A: Ang bulutong ay pinili para sa pagpuksa dahil sa ilang mga kadahilanan, kabilang ang pagkakaroon ng isang epektibong bakuna, ang kawalan ng mga reservoir ng hayop, at ang mga nakikitang sintomas ng sakit, na naging dahilan upang mas madaling makilala at maglaman ng mga paglaganap.

Ang bakuna sa bulutong ay tumatayo bilang isang testamento sa kapangyarihan ng pagbabakuna sa paglaban sa mga nakamamatay na sakit. Ang tagumpay nito sa pagpuksa sa bulutong ay nagsisilbing paalala ng kahalagahan ng patuloy na pagsisikap sa pagbabakuna sa pagpigil sa muling pagkabuhay ng iba pang mga nakakahawang sakit. Bagama't ang bulutong ay maaaring isang sakit ng nakaraan, ang mga aral na natutunan mula sa pagpuksa nito ay patuloy na humuhubog sa mga estratehiya sa kalusugan ng publiko sa buong mundo.