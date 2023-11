Anong uri ng kumpanya ang Walmart?

Ang Walmart, ang multinational retail corporation, ay isa sa pinakamalaking kumpanya sa mundo. Itinatag noong 1962 ni Sam Walton, ang Walmart ay lumago upang maging isang nangingibabaw na puwersa sa industriya ng tingi, na may presensya sa maraming bansa at malawak na hanay ng mga produkto at serbisyo. Ngunit anong uri ng kumpanya ang Walmart? Tingnan natin nang maigi.

Ang Retail Giant:

Pangunahing kilala ang Walmart bilang isang discount department store chain. Nagpapatakbo ito ng malawak na network ng mga retail na tindahan, na nag-aalok ng malawak na uri ng mga produkto sa mapagkumpitensyang presyo. Mula sa mga grocery at gamit sa bahay hanggang sa electronics at damit, layunin ng Walmart na magbigay sa mga customer ng isang one-stop na karanasan sa pamimili. Sa murang diskarte nito, ang kumpanya ay naging kasingkahulugan ng abot-kayang pamimili para sa milyun-milyong tao sa buong mundo.

Isang Iba't ibang Negosyo:

Gayunpaman, ang Walmart ay hindi lamang isang tradisyonal na retail na kumpanya. Sa paglipas ng mga taon, pinalawak nito ang mga operasyon nito upang isama ang iba't ibang mga segment ng negosyo. Kabilang dito ang Walmart Supercenters, na pinagsasama ang isang grocery store na may pangkalahatang merchandise store, at Walmart Neighborhood Markets, mas maliliit na tindahan na tumutuon sa mga grocery at pharmaceutical. Bukod pa rito, ang Walmart ay nagpapatakbo ng membership-only warehouse club na tinatawag na Sam's Club, na nagbibigay ng maramihang produkto sa mga may diskwentong presyo.

Online Presence:

Sa mga nakalipas na taon, ang Walmart ay gumawa din ng mga makabuluhang hakbang sa sektor ng e-commerce. Sa pagtaas ng online shopping, ang kumpanya ay namuhunan nang malaki sa online na platform nito, ang Walmart.com. Sa pamamagitan ng website na ito, maaaring mag-browse at bumili ang mga customer ng malawak na hanay ng mga produkto, na pagkatapos ay ihahatid sa kanilang pintuan. Ang online presence ng Walmart ay nagbigay-daan upang makipagkumpitensya sa iba pang mga higanteng e-commerce, tulad ng Amazon.

FAQ:

Q: Ang Walmart ba ay isang pandaigdigang kumpanya?

A: Oo, gumagana ang Walmart sa maraming bansa sa buong mundo, kabilang ang United States, Canada, Mexico, Brazil, China, at United Kingdom, bukod sa iba pa.

T: Ilang empleyado mayroon ang Walmart?

A: Noong 2021, nagtatrabaho ang Walmart ng mahigit 2.3 milyong tao sa buong mundo, na ginagawa itong isa sa pinakamalaking pribadong employer sa buong mundo.

T: Ano ang misyon ng Walmart?

A: Ang misyon ng Walmart ay i-save ang pera ng mga tao upang sila ay mabuhay nang mas mahusay. Nilalayon ng kumpanya na makamit ito sa pamamagitan ng pag-aalok ng mababang presyo at malawak na hanay ng mga produkto sa mga customer nito.

Bilang konklusyon, ang Walmart ay isang multinasyunal na retail na korporasyon na nagpapatakbo ng malawak na network ng mga discount department store, supercenter, at online na platform. Sa magkakaibang mga segment ng negosyo nito at global presence, itinatag ng Walmart ang sarili bilang isang retail giant, na nagbibigay ng abot-kayang mga opsyon sa pamimili sa milyun-milyong customer sa buong mundo.