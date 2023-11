Anong mga strain ng trangkaso ang nasa 2023 na bakuna?

Habang papalapit ang panahon ng trangkaso, maraming tao ang nagtataka kung anong mga strain ng trangkaso ang sasakupin ng 2023 flu vaccine. Ang virus ng trangkaso ay kilalang-kilala sa kakayahang mag-mutate at magbago, kaya kinakailangan para sa mga siyentipiko na i-update ang bakuna bawat taon upang matiyak ang pagiging epektibo nito. Nilalayon ng artikulong ito na bigyan ka ng pinakabagong impormasyon sa mga strain na kasama sa 2023 flu vaccine.

Ano ang strain ng trangkaso?

Ang strain ng trangkaso ay tumutukoy sa isang partikular na subtype o variant ng influenza virus. Mayroong apat na pangunahing uri ng mga virus ng trangkaso: A, B, C, at D. Ang mga virus ng Influenza A at B ay ang pinakakaraniwan at responsable para sa pana-panahong paglaganap ng trangkaso sa mga tao.

Paano pinipili ang mga strain para sa bakuna?

Bawat taon, ang mga eksperto mula sa World Health Organization (WHO) at iba pang ahensya ng kalusugan ay mahigpit na sinusubaybayan ang pandaigdigang pagkalat ng mga virus ng trangkaso. Nangongolekta sila ng data sa mga pinakalaganap na strain at gumagawa ng mga hula tungkol sa kung alin ang malamang na mag-circulate sa paparating na panahon ng trangkaso. Batay sa impormasyong ito, inirerekomenda nila ang mga strain na isasama sa taunang bakuna laban sa trangkaso.

Anong mga strain ang nasa 2023 flu vaccine?

Ang mga partikular na strain na kasama sa 2023 flu vaccine ay maaaring mag-iba depende sa rehiyon at sa tagagawa. Gayunpaman, ang WHO ay nagrekomenda na ang 2023 na bakuna ay dapat maglaman ng mga sumusunod na strain:

1. Influenza A (H1N1) strain: Ang strain na ito ay karaniwang kilala bilang "swine flu" at umiikot na mula noong 2009 pandemic. Ito ay patuloy na isang makabuluhang sanhi ng pana-panahong trangkaso.

2. Influenza A (H3N2) strain: Ang strain na ito ay naging pangunahing sanhi ng paglaganap ng trangkaso sa mga nakalipas na taon at nauugnay sa mas matinding karamdaman, lalo na sa mga matatanda.

3. Influenza B (Victoria lineage) strain: Ang strain na ito ay kabilang sa B/Victoria lineage at umiikot na sa buong mundo. Ito ay responsable para sa isang malaking bahagi ng mga kaso ng trangkaso, lalo na sa mga bata.

4. Influenza B (Yamagata lineage) strain: Ang strain na ito ay kabilang sa B/Yamagata lineage at malawak na rin itong kumakalat. Ito ay isa pang sanhi ng pana-panahong trangkaso, pangunahing nakakaapekto sa mas matatandang mga bata at kabataan.

Mahalagang tandaan na ang mga strain na kasama sa bakuna ay maaaring mag-iba depende sa pormulasyon na ginamit ng iba't ibang mga tagagawa. Samakatuwid, palaging ipinapayong kumunsulta sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan o sumangguni sa mga opisyal na alituntunin para sa pinakatumpak at napapanahong impormasyon.

Sa konklusyon, ang 2023 na bakuna laban sa trangkaso ay inaasahang sasakupin ang laganap na mga strain ng influenza A (H1N1 at H3N2) at influenza B (Victoria at Yamagata lineages). Ang pagpapabakuna laban sa mga strain na ito ay maaaring makabuluhang bawasan ang panganib ng mga komplikasyon na nauugnay sa trangkaso at maprotektahan ang parehong mga indibidwal at komunidad mula sa pana-panahong trangkaso. Tandaan na kumunsulta sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan para sa personalized na payo at manatiling may kaalaman tungkol sa pinakabagong mga rekomendasyon sa pagbabakuna sa trangkaso.