Ilang porsyento ng mga nabakunahan ang nagkakasakit ng COVID?

Ilang Porsiyento ng mga Nabakunahan ang Nagkakakuha ng COVID?

Habang ang pandemya ng COVID-19 ay patuloy na nakakaapekto sa mga komunidad sa buong mundo, ang pagbuo at pamamahagi ng mga bakuna ay nagbigay ng kislap ng pag-asa. Ang mga bakuna ay napatunayang mabisa sa pagpigil sa malalang sakit, pagkaospital, at pagkamatay na dulot ng virus. Gayunpaman, madalas na lumilitaw ang mga tanong tungkol sa porsyento ng mga nabakunahang indibidwal na may COVID-19 pa rin. Suriin natin ang paksang ito at tuklasin ang ilang mga madalas itanong.

Ano ang kahulugan ng "nabakunahan"?

Sa konteksto ng COVID-19, ang pagiging "nabakunahan" ay tumutukoy sa mga indibidwal na nakatanggap ng mga inirerekomendang dosis ng isang bakuna para sa COVID-19, alinsunod sa mga alituntuning ibinigay ng mga awtoridad sa kalusugan.

Ano ang porsyento ng mga nabakunahan na nakakuha ng COVID-19?

Bagama't ang mga bakunang COVID-19 ay makabuluhang binabawasan ang panganib ng impeksyon, maaari pa ring mangyari ang mga breakthrough na kaso. Ayon sa datos mula sa iba't ibang pag-aaral at ahensyang pangkalusugan, medyo mababa ang porsyento ng mga nabakunahang indibidwal na nagkasakit ng COVID-19. Sa pangkalahatan, ang porsyento ay mula sa mas mababa sa 1% hanggang sa humigit-kumulang 5%, depende sa mga salik gaya ng pagiging epektibo ng bakuna, demograpiko ng populasyon, at pagkalat ng mga variant.

Bakit nakakakuha pa rin ng COVID-19 ang ilang nabakunahan?

Walang bakuna na 100% epektibo, at ang mga kaso ng breakthrough ay maaaring mangyari dahil sa iba't ibang salik. Kabilang dito ang paghina ng immunity sa paglipas ng panahon, ang paglitaw ng mga bagong variant na maaaring bahagyang umiwas sa proteksyon ng bakuna, at mga indibidwal na variation sa immune response. Gayunpaman, kahit na sa mga breakthrough na kaso, ang mga nabakunahang indibidwal ay mas malamang na makaranas ng malubhang sakit o nangangailangan ng ospital kumpara sa mga hindi nabakunahan.

Pareho ba ang lahat ng breakthrough case?

Ang mga breakthrough na kaso ay maaaring mag-iba sa kalubhaan. Ang ilang mga indibidwal ay maaaring makaranas ng banayad o walang sintomas, habang ang iba ay maaaring magkaroon ng mas matinding karamdaman. Gayunpaman, ang pangkalahatang panganib ng malubhang sakit ay makabuluhang mas mababa sa mga nabakunahang indibidwal kumpara sa mga hindi nabakunahan.

Konklusyon

Bagama't posible ang mga pambihirang kaso ng COVID-19 sa mga nabakunahang indibidwal, nananatiling medyo mababa ang porsyento. Ang mga bakuna ay patuloy na gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagbabawas ng pagkalat ng virus at pagprotekta sa mga indibidwal mula sa malubhang sakit. Mahalagang sundin ang mga alituntunin sa kalusugan ng publiko, kabilang ang pagsusuot ng mga maskara, pagsasagawa ng mabuting kalinisan sa kamay, at pagpapanatili ng social distancing, kahit pagkatapos ng pagbabakuna, upang higit na mabawasan ang panganib ng impeksyon.