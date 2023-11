Ilang porsyento ng mga taong hindi nagkaroon ng COVID?

By

Ilang porsyento ng mga tao ang hindi nagkaroon ng COVID?

Habang ang pandemya ng COVID-19 ay patuloy na nakakaapekto sa mga komunidad sa buong mundo, ang isang tanong na madalas lumabas ay: ilang porsyento ng mga tao ang hindi pa nahawahan ng virus? Bagama't mahirap matukoy ang eksaktong bilang, ang iba't ibang pag-aaral at survey ay nagbibigay ng ilang mga insight sa proporsyon ng populasyon na nananatiling hindi naaapektuhan ng virus.

Ayon sa World Health Organization (WHO), noong Oktubre 2021, tinatayang nasa 15% ng populasyon ng mundo ang nahawaan ng COVID-19. Nangangahulugan ito na humigit-kumulang 85% ng mga tao ang hindi pa nahawahan ng virus. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga bilang na ito ay maaaring mag-iba nang malaki sa pagitan ng mga bansa at rehiyon dahil sa mga pagkakaiba-iba sa kapasidad ng pagsubok, mga sistema ng pag-uulat, at mga hakbang sa pagpigil.

FAQ:

Q: Paano kinakalkula ang porsyento ng mga taong hindi pa nagkaroon ng COVID-19?

A: Ang porsyento ng mga taong hindi pa nagkaroon ng COVID-19 ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagbabawas ng porsyento ng mga kumpirmadong kaso mula sa 100%. Halimbawa, kung 15% ng populasyon ang nagpositibo sa virus, 100% – 15% = 85% ng mga tao ang hindi nagkaroon ng COVID-19.

Q: Bakit mahirap tukuyin ang eksaktong porsyento ng mga taong hindi pa nagkaroon ng COVID-19?

A: Ang pagtukoy sa eksaktong porsyento ng mga taong hindi pa nagkaroon ng COVID-19 ay mahirap dahil sa ilang salik. Kabilang dito ang mga pagkakaiba-iba sa kapasidad sa pagsubok at mga diskarte sa iba't ibang rehiyon, hindi naiulat na mga kaso, mga impeksyong walang sintomas na hindi natukoy, at ang dinamikong katangian ng pandemya.

Q: Ang porsyento ba ng mga taong hindi nagkaroon ng COVID-19 ay nangangahulugan ba na sila ay immune na?

A: Hindi, ang porsyento ng mga taong hindi nagkaroon ng COVID-19 ay hindi nangangahulugang immune na sila sa virus. Ipinapahiwatig lamang nito na hindi pa sila nahawahan hanggang sa punto ng pagsukat. Ang kaligtasan sa sakit ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pagbabakuna o nakaraang impeksyon, ngunit ang tagal at antas ng proteksyon ay nag-iiba sa mga indibidwal.

T: Magbabago ba ang porsyento ng mga taong hindi nagkaroon ng COVID-19 sa paglipas ng panahon?

A: Oo, magbabago ang porsyento ng mga taong hindi pa nagkaroon ng COVID-19 sa paglipas ng panahon habang patuloy na kumakalat ang virus at nakakaapekto sa iba't ibang populasyon. Ang mga salik tulad ng mga kampanya sa pagbabakuna, ang paglitaw ng mga bagong variant, at mga hakbang sa kalusugan ng publiko ay maaaring makaimpluwensya sa proporsyon ng mga taong nananatiling hindi nahawahan.

Sa konklusyon, bagama't mahirap matukoy ang eksaktong bilang, tinatantya na humigit-kumulang 85% ng pandaigdigang populasyon ang hindi pa nahawahan ng COVID-19. Gayunpaman, napakahalaga na ipagpatuloy ang pagsunod sa mga alituntunin sa kalusugan ng publiko, tulad ng pagbabakuna, pagsusuot ng maskara, at pagdistansya sa lipunan, upang maprotektahan ang ating sarili at ang iba mula sa virus.