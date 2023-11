By

Ilang porsyento ng mga tao ang hindi pa nagkaroon ng COVID?

Sa gitna ng patuloy na pandemya ng COVID-19, isang tanong na madalas na bumabangon ay: ilang porsyento ng populasyon sa buong mundo ang hindi pa nahawahan ng virus? Bagama't mahirap magbigay ng eksaktong bilang, makakatulong sa amin ang iba't ibang salik na tantiyahin ang porsyentong ito.

Mga salik na nakakaimpluwensya sa porsyento

May ilang salik ang gumaganap sa pagtukoy sa porsyento ng mga taong hindi pa nagkaroon ng COVID-19. Una, ang nakakahawang kalikasan ng virus ay nangangahulugan na mabilis itong kumakalat sa loob ng mga komunidad. Bukod pa rito, ang pagiging epektibo ng mga hakbang sa pampublikong kalusugan, tulad ng mga lockdown, social distancing, at mga kampanya sa pagbabakuna, ay nakakaimpluwensya rin sa bilang ng mga indibidwal na nahawahan ng virus.

Pagtataya ng porsyento

Ang pagtantya sa eksaktong porsyento ng mga taong hindi pa nagkaroon ng COVID-19 ay kumplikado dahil sa iba't ibang dahilan. Una, naapektuhan ng virus ang iba't ibang rehiyon at populasyon sa iba't ibang antas. Ang mga salik tulad ng density ng populasyon, imprastraktura ng pangangalagang pangkalusugan, at pagsunod sa mga hakbang sa pag-iwas ay maaaring makabuluhang makaapekto sa mga rate ng impeksyon. Higit pa rito, ang kakulangan ng komprehensibo at pare-parehong pagsubok sa maraming bansa ay nagiging mahirap na makakuha ng tumpak na data sa bilang ng mga impeksyon.

Gayunpaman, batay sa magagamit na data at siyentipikong pag-aaral, makatuwirang ipagpalagay na ang isang malaking proporsyon ng pandaigdigang populasyon ay hindi nahawahan ng COVID-19. Tinatantya ng World Health Organization (WHO) na noong Setyembre 2021, halos 15% lamang ng populasyon sa mundo ang ganap na nabakunahan. Iminumungkahi nito na ang isang malaking bahagi ng populasyon ay nananatiling madaling kapitan sa virus.

FAQ

Q: Ano ang ibig sabihin ng "COVID-19"?

A: Ang COVID-19 ay nangangahulugang "coronavirus disease 2019." Ito ay sanhi ng severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2).

Q: Paano kinakalkula ang porsyento ng mga taong hindi pa nakakaranas ng COVID-19?

A: Ang porsyento ay tinatantya batay sa iba't ibang mga kadahilanan, kabilang ang mga rate ng impeksyon, mga rate ng pagbabakuna, at mga pagkakaiba sa rehiyon sa pagkalat ng virus.

T: Posible bang matukoy ang eksaktong porsyento ng mga taong hindi pa nagkaroon ng COVID-19?

A: Dahil sa mga kumplikadong kasangkot, mahirap magbigay ng eksaktong figure. Gayunpaman, maaaring gawin ang mga pagtatantya batay sa magagamit na data at siyentipikong pag-aaral.

Q: Nag-iiba ba ang porsyento ng mga taong hindi pa nagkaroon ng COVID-19 sa iba't ibang bansa?

A: Oo, ang porsyento ay maaaring mag-iba nang malaki sa mga bansa dahil sa mga salik gaya ng density ng populasyon, imprastraktura ng pangangalagang pangkalusugan, at pagsunod sa mga hakbang sa pag-iwas.

Sa konklusyon, bagama't mahirap magbigay ng eksaktong porsyento, makatwirang isipin na ang isang malaking bahagi ng pandaigdigang populasyon ay hindi nahawahan ng COVID-19. Ang patuloy na pagsusumikap sa pagbabakuna at pagsunod sa mga hakbang sa pag-iwas ay patuloy na gaganap ng mahalagang papel sa pagbabawas ng bilang ng mga impeksyon at pagprotekta sa mga indibidwal mula sa virus.