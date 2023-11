Ano ang reputasyon ng Walmart?

Ang Walmart, ang multinational retail corporation, ay matagal nang paksa ng debate at pagsisiyasat. Sa higit sa 11,000 mga tindahan sa buong mundo at isang napakalaking workforce, ang kumpanya ay walang alinlangan na gumawa ng isang makabuluhang epekto sa pandaigdigang industriya ng tingi. Gayunpaman, ang reputasyon nito ay isang masalimuot at multifaceted na isyu na kadalasang nakakapolarize.

Ang Magandang:

Pinuri ang Walmart para sa mababang presyo nito, na ginawa itong naa-access sa milyun-milyong customer. Ang kakayahan ng kumpanya na mag-alok ng mga abot-kayang produkto ay partikular na kapaki-pakinabang para sa mga sambahayan na mababa ang kita. Bukod pa rito, nagsumikap ang Walmart na maging mas magiliw sa kapaligiran sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga inisyatiba sa pagpapanatili at pagbabawas ng carbon footprint nito. Ang kumpanya ay kasangkot din sa iba't ibang mga philanthropic na pagsisikap, tulad ng pagbibigay ng donasyon sa mga kawanggawa at mga pagsisikap sa pagtulong sa kalamidad.

Ang Bad:

Ipinapangatuwiran ng mga kritiko na ang mababang presyo ng Walmart ay nagmumula sa kapinsalaan ng mga empleyado nito. Ang kumpanya ay nahaharap sa maraming paratang ng pagmamaltrato, kabilang ang mababang sahod, hindi sapat na mga benepisyo sa pangangalagang pangkalusugan, at mga gawi laban sa unyon. Ang mga isyung ito ay humantong sa mga protesta at panawagan para sa pinabuting kondisyon sa pagtatrabaho. Binatikos din ang Walmart dahil sa epekto nito sa mga lokal na negosyo, na sinasabi ng ilan na ang pagdating ng kumpanya sa maliliit na bayan ay humahantong sa pagsasara ng mga independiyenteng retailer.

Ang mga Kontrobersya:

Ang Walmart ay nahaharap sa ilang mga kontrobersya sa paglipas ng mga taon. Isa sa pinaka-kapansin-pansin ay ang class-action na demanda noong 2010, na inakusahan ang kumpanya ng diskriminasyon sa kasarian sa suweldo at mga promosyon. Sa huli ay inayos ni Walmart ang kaso para sa $7.5 milyon. Binatikos din ang kumpanya dahil sa mga kasanayan nito sa supply chain, kabilang ang mga paratang ng pagsasamantala sa mga manggagawa sa ibang bansa at pag-aambag sa pagkasira ng kapaligiran.

FAQ:

Q: Ano ang market share ng Walmart?

A: Ang Walmart ay isa sa pinakamalaking retailer sa mundo, na may malaking bahagi sa merkado sa United States. Noong 2021, hawak nito ang humigit-kumulang 10% ng retail market sa US.

T: Ilang empleyado mayroon ang Walmart?

A: Ang Walmart ay isa sa pinakamalaking pribadong employer sa buong mundo, na may mahigit 2.3 milyong empleyado sa buong mundo.

T: Ang Walmart ba ang pinakamalaking retailer sa mundo?

A: Oo, ang Walmart ay kasalukuyang pinakamalaking retailer sa mundo batay sa kita.

Sa konklusyon, ang reputasyon ng Walmart ay isang kumplikadong halo ng mga positibo at negatibong aspeto. Bagama't ang kumpanya ay pinuri dahil sa mababang presyo nito at pagsusumikap sa pagpapanatili, nahaharap din ito sa mga batikos para sa pagtrato nito sa mga empleyado at epekto sa mga lokal na negosyo. Ang mga kontrobersyang nakapalibot sa Walmart ay nag-ambag sa polarizing na reputasyon nito, na ginagawa itong paksa ng patuloy na debate at pagsisiyasat.