Ano ang misyon at bisyon ng Walmart?

Ang Walmart, ang pinakamalaking retailer sa mundo, ay may malinaw na misyon at pananaw na gumagabay sa mga operasyon at estratehiya nito. Sa pagtutok sa pagbibigay ng mga abot-kayang produkto at serbisyo sa mga customer, layunin ng Walmart na pahusayin ang buhay ng mga tao sa buong mundo. Tingnan natin ang misyon at bisyon ng Walmart at kung ano ang ibig sabihin ng mga ito para sa kumpanya at sa mga customer nito.

Mission:

Ang misyon ng Walmart ay "makatipid ng pera ng mga tao upang sila ay mabuhay nang mas mahusay." Ang pahayag ng misyon na ito ay sumasalamin sa pangako ng kumpanya sa pag-aalok ng mababang presyo at halaga sa mga customer nito. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga abot-kayang produkto, nilalayon ng Walmart na tulungan ang mga tao na maabot ang kanilang mga badyet at mapabuti ang kanilang kalidad ng buhay. Ang misyon na ito ay nasa core ng modelo ng negosyo ng Walmart at nakakaimpluwensya sa pang-araw-araw na operasyon nito.

Vision:

Ang pananaw ng Walmart ay ang maging "pinakamahusay na retailer sa puso at isipan ng mga consumer at empleyado." Binibigyang-diin ng pahayag ng pananaw na ito ang layunin ng kumpanya na maging ang ginustong pagpipilian para sa parehong mga customer at empleyado. Nagsusumikap ang Walmart na lumikha ng positibong karanasan sa pamimili na bumubuo ng tiwala at katapatan sa mga customer nito. Bukod pa rito, ang kumpanya ay naglalayon na maging isang employer na pinili, na nagbibigay ng isang suportado at napapabilang na kapaligiran sa trabaho.

FAQ:

T: Paano ginagampanan ng Walmart ang misyon nito?

A: Ginagampanan ng Walmart ang misyon nito sa pamamagitan ng paggamit sa napakalaking sukat nito at kapangyarihan sa pagbili upang makipag-ayos sa mas mababang presyo sa mga supplier. Pinapayagan nito ang kumpanya na mag-alok ng mga produkto sa mapagkumpitensyang presyo, na ginagawang mas abot-kaya ang mga ito para sa mga customer.

T: Paano nakakamit ng Walmart ang pananaw nito?

A: Naabot ng Walmart ang pananaw nito sa pamamagitan ng pagtutok sa kasiyahan ng customer at pakikipag-ugnayan ng empleyado. Namumuhunan ang kumpanya sa pagsasanay sa serbisyo sa customer, pagpapahusay sa tindahan, at mga makabagong teknolohiya upang mapahusay ang karanasan sa pamimili. Bukod pa rito, nag-aalok ang Walmart ng iba't ibang benepisyo at pagkakataon ng empleyado para sa paglago at pag-unlad.

T: Naaayon ba ang misyon at pananaw ng Walmart sa mga kasanayan sa negosyo nito?

A: Oo, ang misyon at pananaw ng Walmart ay naaayon sa mga kasanayan nito sa negosyo. Ang pangako ng kumpanya sa mababang presyo at kasiyahan ng customer ay makikita sa araw-araw na operasyon nito. Ang Walmart ay patuloy na naghahanap ng mga paraan upang mapabuti ang kahusayan at bawasan ang mga gastos, sa huli ay nakikinabang sa mga customer nito.

Bilang konklusyon, ang misyon ng Walmart na makatipid ng pera ng mga tao at ang pananaw nito na maging pinakamahusay na retailer ay sumasalamin sa dedikasyon ng kumpanya sa pagbibigay ng mga abot-kayang produkto at pambihirang serbisyo sa customer. Sa pamamagitan ng pananatiling tapat sa misyon at bisyon nito, patuloy na nangunguna ang Walmart sa industriya ng retail, na naglilingkod sa milyun-milyong customer sa buong mundo.