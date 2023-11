By

Ano ang pangunahing pinagmumulan ng kita ng Walmart?

Ang Walmart, ang pinakamalaking retailer sa mundo, ay bumubuo ng pangunahing pinagmumulan ng kita sa pamamagitan ng mga retail operation nito. Sa malawak na network ng mga tindahan na kumalat sa buong mundo, nag-aalok ang kumpanya ng malawak na hanay ng mga produkto at serbisyo sa milyun-milyong customer araw-araw. Tingnan natin nang mabuti kung paano kumikita ang Walmart ng kita nito at kung ano ang dahilan kung bakit ito nangingibabaw na puwersa sa industriya ng retail.

Mga Retail Operations:

Ang Walmart ay nagpapatakbo ng iba't ibang portfolio ng mga retail na format, kabilang ang mga supercenter, discount store, neighborhood market, at e-commerce platform. Nagbebenta ang mga tindahang ito ng iba't ibang produkto, kabilang ang mga groceries, damit, electronics, mga gamit sa bahay, at higit pa. Malaki ang kontribusyon ng mga retail operation ng kumpanya sa kabuuang kita nito, habang dumadagsa ang mga customer sa Walmart para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa pamimili.

Sam's Club:

Bilang karagdagan sa mga retail store nito, nagmamay-ari at nagpapatakbo din ang Walmart ng Sam's Club, isang warehouse club na nakabatay sa membership. Nag-aalok ang Sam's Club ng mga maramihang produkto sa mga may diskwentong presyo sa mga miyembro nito, na umaakit sa mga indibidwal na customer at maliliit na negosyo. Ang kita na nabuo mula sa Sam's Club ay nagdaragdag sa kabuuang kita ng Walmart.

E-commerce:

Ang Walmart ay gumawa ng malalaking pamumuhunan sa mga operasyong e-commerce nito sa mga nakaraang taon. Sa pagtaas ng online shopping, pinalawak ng kumpanya ang online presence nito upang makipagkumpitensya sa mga higanteng e-commerce tulad ng Amazon. Sa pamamagitan ng website at mobile app nito, nag-aalok ang Walmart ng malawak na hanay ng mga produkto para sa online na pagbili at nagbibigay ng mga maginhawang opsyon sa paghahatid. Ang e-commerce ay naging lalong mahalagang pinagmumulan ng kita para sa Walmart, dahil mas maraming mga customer ang yumakap sa kaginhawahan ng online shopping.

Pampinansyal na mga serbisyo:

Gumagawa din ang Walmart ng kita sa pamamagitan ng mga serbisyong pinansyal nito, kabilang ang mga paglilipat ng pera, pag-cash ng tseke, at mga prepaid na card. Ang mga serbisyong ito ay tumutugon sa mga customer na maaaring walang access sa mga tradisyunal na serbisyo sa pagbabangko, na nagbibigay sa kanila ng maginhawa at abot-kayang solusyon sa pananalapi.

FAQ:

T: Ilang tindahan mayroon ang Walmart?

A: Ang Walmart ay nagpapatakbo ng higit sa 11,000 mga tindahan sa buong mundo, kabilang ang parehong mga tindahan na may tatak ng Walmart at mga lokasyon ng Sam's Club.

T: Paano maihahambing ang Walmart sa ibang mga retailer?

A: Ang Walmart ay ang pinakamalaking retailer sa mundo, na nalampasan ang mga kakumpitensya nito sa mga tuntunin ng kita at bilang ng tindahan.

T: Ano ang taunang kita ng Walmart?

A: Sa taon ng pananalapi 2021, iniulat ng Walmart ang kabuuang kita na humigit-kumulang $559 bilyon.

T: Gumagana ba ang Walmart sa buong mundo?

A: Oo, ang Walmart ay may makabuluhang internasyonal na presensya, na may mga tindahan sa maraming bansa, kabilang ang Mexico, Canada, United Kingdom, at China.

Bilang konklusyon, ang pangunahing pinagmumulan ng kita ng Walmart ay nagmumula sa malawak nitong mga operasyon sa tingi, kabilang ang iba't ibang mga format ng tindahan at mga platform ng e-commerce nito. Ang kakayahan ng kumpanya na tumugon sa isang malawak na hanay ng mga pangangailangan ng customer, kasama ng mga madiskarteng pamumuhunan nito sa e-commerce at mga serbisyong pinansyal, ay nagpatibay sa posisyon nito bilang isang lider sa industriya ng tingi.