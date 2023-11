Ano ang Mga Halaga ng Kumpanya ng Walmart?

Ang Walmart, ang multinational retail corporation, ay kilala sa napakalaking presensya nito sa pandaigdigang merkado. Sa mahigit 11,000 na tindahan sa 27 bansa, ang kumpanya ay naging isang pangalan ng sambahayan. Ngunit ano ang nagtatakda sa Walmart bukod sa mga kakumpitensya nito? Isa sa mga pangunahing salik na tumutukoy sa tagumpay ng Walmart ay ang matibay na pangako nito sa mga halaga ng kumpanya nito.

Pangako sa mga Customer: Inilalagay ng Walmart ang mga customer nito sa gitna ng lahat ng ginagawa nito. Nagsusumikap ang kumpanya na magbigay ng mga de-kalidad na produkto sa abot-kayang presyo, tinitiyak na matatanggap ng mga customer ang pinakamahusay na halaga para sa kanilang pera. Ang diskarte sa customer-centric ng Walmart ay makikita sa malawak nitong hanay ng produkto, mga lokasyon ng maginhawang tindahan, at pambihirang serbisyo sa customer.

Paggalang sa mga Indibidwal: Naniniwala ang Walmart sa pagtrato sa bawat indibidwal nang may paggalang at dignidad. Ang halagang ito ay umaabot sa parehong mga customer at kasama nito. Itinataguyod ng kumpanya ang isang inklusibo at magkakaibang kapaligiran sa trabaho, kung saan nararamdaman ng lahat na pinahahalagahan at binibigyang kapangyarihan. Aktibong sinusuportahan din ng Walmart ang iba't ibang mga inisyatiba ng komunidad, na nagpapakita ng pangako nitong gumawa ng positibong epekto sa lipunan.

Magsikap para sa kahusayan: Nakatuon ang Walmart sa patuloy na pagpapabuti at pagbabago. Ang kumpanya ay patuloy na naghahanap ng mga paraan upang mapahusay ang mga operasyon nito, supply chain, at teknolohiya upang mas mapagsilbihan ang mga customer nito. Hinihikayat ng Walmart ang mga kasama nito na tanggapin ang pag-iisip ng paglago at aktibong lumahok sa paghahangad ng kumpanya ng kahusayan.

Integridad: Gumagana ang Walmart na may pinakamataas na pamantayang etikal. Ang kumpanya ay nakatuon sa pagsasagawa ng negosyo nang may katapatan, transparency, at patas. Inaasahan ng Walmart na susundin ng mga kasama nito ang mga prinsipyong ito sa lahat ng kanilang pakikipag-ugnayan, na tinitiyak na mapapanatili ang tiwala at integridad sa buong organisasyon.

FAQ:

T: Paano inuuna ng Walmart ang mga customer nito?

A: Binibigyang-priyoridad ng Walmart ang mga customer nito sa pamamagitan ng pag-aalok ng malawak na hanay ng mga produkto sa abot-kayang presyo, pagtiyak ng mga lokasyon ng maginhawang tindahan, at pagbibigay ng pambihirang serbisyo sa customer.

T: Paano itinataguyod ng Walmart ang pagkakaiba-iba at pagsasama?

A: Ang Walmart ay nagtataguyod ng isang napapabilang na kapaligiran sa trabaho sa pamamagitan ng pagtanggap sa pagkakaiba-iba at pagtrato sa bawat indibidwal nang may paggalang at dignidad. Ang kumpanya ay aktibong sumusuporta sa iba't ibang mga inisyatiba ng komunidad upang isulong ang pagiging kasama.

T: Paano nagsusumikap ang Walmart para sa kahusayan?

A: Ang Walmart ay nakatuon sa patuloy na pagpapabuti at pagbabago. Ang kumpanya ay patuloy na naghahanap ng mga paraan upang mapahusay ang mga operasyon nito, supply chain, at teknolohiya upang mas mapagsilbihan ang mga customer nito.

T: Paano tinitiyak ng Walmart ang integridad sa mga kasanayan sa negosyo nito?

A: Ang Walmart ay gumagana nang may pinakamataas na pamantayan sa etika, na nagsasagawa ng negosyo nang may katapatan, transparency, at patas. Inaasahan ng kumpanya na ang mga kasama nito ay sumunod sa mga prinsipyong ito sa lahat ng kanilang mga pakikipag-ugnayan.