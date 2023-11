Ano ang pinakamalaking asset ng Walmart?

Sa matinding kompetisyon sa industriya ng tingi, lumitaw ang Walmart bilang isang nangingibabaw na puwersa, na nakakakuha ng atensyon ng mga mamimili at mamumuhunan. Sa malawak nitong network ng mga tindahan, malawak na hanay ng produkto, at mga makabagong estratehiya, napanatili ng retail giant ang posisyon nito bilang isa sa pinakamalaking kumpanya sa mundo. Ngunit ano nga ba ang pinakamalaking asset ng Walmart na nagbubukod dito sa mga kakumpitensya nito?

Kahusayan ng Supply Chain:

Ang isa sa pinakadakilang lakas ng Walmart ay nasa pamamahala ng supply chain nito. Naperpekto ng kumpanya ang sining ng mahusay na paglipat ng mga produkto mula sa mga supplier patungo sa mga tindahan nito, na tinitiyak na ang mga istante ay palaging puno ng tamang paninda. Sa pamamagitan ng paggamit ng napakalaking sukat nito, nagagawa ng Walmart na makipag-ayos ng mga paborableng tuntunin sa mga supplier, na nagbibigay-daan dito na mag-alok ng mga mapagkumpitensyang presyo sa mga customer. Ang kahusayan na ito sa pamamahala ng supply chain ay naging isang pangunahing driver ng tagumpay ng Walmart.

Mababang presyo:

Ang pangako ng Walmart sa pag-aalok ng mababang presyo ay isa pang pangunahing asset. Ang diskarte ng kumpanya na "Araw-araw na Mababang Presyo" ay sumasalamin sa mga mamimili, na umaakit ng isang tapat na base ng customer. Sa pamamagitan ng pagpapababa ng mga gastos sa pamamagitan ng economies of scale at mahusay na mga operasyon, naipapasa ng Walmart ang mga matitipid na ito sa mga customer. Ang pagtutok na ito sa affordability ay ginawa ang Walmart na isang puntahan para sa mga mamimiling may kamalayan sa badyet.

Datos ng mga kliente:

Sa digital age, ang data ay hari, at ang Walmart ay nakaipon ng isang kayamanan ng impormasyon ng customer. Sa pamamagitan ng mga online at offline na channel nito, nangongolekta ang kumpanya ng mahalagang data sa mga kagustuhan ng consumer, mga gawi sa pamimili, at mga uso. Nagbibigay-daan ang data na ito sa Walmart na i-personalize ang mga alok nito, i-target ang mga partikular na segment ng customer, at i-optimize ang mga diskarte sa marketing nito. Sa pamamagitan ng epektibong paggamit ng data ng customer, maaaring manatiling nangunguna ang Walmart at makapagbigay ng iniangkop na karanasan sa pamimili.

FAQ:

Q: Ano ang supply chain management?

A: Ang pamamahala ng supply chain ay tumutukoy sa koordinasyon at pangangasiwa ng lahat ng aktibidad na kasangkot sa produksyon at pamamahagi ng mga produkto o serbisyo, mula sa raw material sourcing hanggang sa huling paghahatid.

Q: Ano ang economies of scale?

A: Ang mga ekonomiya ng sukat ay mga pakinabang sa gastos na maaaring makamit ng isang kumpanya sa pamamagitan ng pagtaas ng produksyon o dami ng pagbili nito. Habang tumataas ang volume, bumababa ang average na gastos sa bawat unit, na humahantong sa higit na kahusayan at mas mababang mga presyo.

T: Paano kinokolekta ng Walmart ang data ng customer?

A: Kinokolekta ng Walmart ang data ng customer sa pamamagitan ng iba't ibang channel, kabilang ang mga online na pagbili, loyalty program, transaksyon sa credit card, at in-store na survey. Pagkatapos ay sinusuri ang data na ito upang makakuha ng mga insight sa gawi at mga kagustuhan ng customer.

Sa konklusyon, ang pinakamalaking asset ng Walmart ay maaaring maiugnay sa kahusayan nito sa supply chain, pangako sa mababang presyo, at epektibong paggamit ng data ng customer. Ang mga salik na ito ay nagtulak sa kumpanya sa unahan ng industriya ng tingi, na nagbibigay-daan dito na mapanatili ang kalamangan nito sa kumpetisyon at ipagpatuloy ang kahanga-hangang paglago nito.