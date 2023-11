By

Ano ang niraranggo ng Walmart sa mundo?

Ang Walmart, ang American multinational retail corporation, ay hindi maikakailang isa sa pinakamalaking kumpanya sa mundo. Kilala sa malawak nitong hanay ng mga hypermarket, discount department store, at grocery store, ang Walmart ay may malaking presensya sa United States at sa buong mundo. Ngunit saan ito nakatayo sa mga tuntunin ng pandaigdigang ranggo?

Ayon sa pinakahuling data, may kahanga-hangang posisyon ang Walmart sa pandaigdigang tanawin ng negosyo. Noong 2021, niraranggo ang Walmart bilang pinakamalaking kumpanya sa mundo ayon sa kita. Nangangahulugan ito na nakakakuha ito ng mas maraming kita kaysa sa ibang kumpanya sa buong mundo. Ang napakalaking kita nito ay isang testamento sa malawak nitong customer base at ang kakayahang tumugon sa malawak na hanay ng mga pangangailangan ng consumer.

Ang pangingibabaw ng Walmart sa industriya ng tingi ay higit na na-highlight sa pamamagitan ng pare-parehong pagraranggo nito sa listahan ng Fortune Global 500. Ang prestihiyosong listahang ito ay niraranggo ang nangungunang 500 kumpanya sa buong mundo batay sa kanilang kita. Ang Walmart ay patuloy na nakakuha ng isang lugar sa nangungunang 10 ng listahang ito sa loob ng ilang taon, na nagpapakita ng patuloy na tagumpay at impluwensya nito sa pandaigdigang merkado.

FAQ:

Q: Ano ang kita?

A: Ang kita ay tumutukoy sa kabuuang halaga ng pera na nabuo ng isang kumpanya sa pamamagitan ng mga aktibidad ng negosyo nito, tulad ng mga benta ng mga produkto o serbisyo.

Q: Ano ang listahan ng Fortune Global 500?

A: Ang listahan ng Fortune Global 500 ay isang taunang ranggo ng nangungunang 500 kumpanya sa buong mundo batay sa kanilang kita. Nagbibigay ito ng mga insight sa pinakamalaki at pinakamaimpluwensyang kumpanya sa iba't ibang industriya.

T: Ang Walmart ba ang pinakamalaking kumpanya sa mga tuntunin ng kita?

A: Bagama't ang Walmart ang may hawak ng nangungunang puwesto sa mga tuntunin ng kita, maaaring hindi ito ang pinakamalaking kumpanya sa mga tuntunin ng kita. Ang kakayahang kumita ay nakasalalay sa iba't ibang mga kadahilanan, kabilang ang mga gastos, pamumuhunan, at pangkalahatang pamamahala sa pananalapi.

Sa konklusyon, ang global ranking ng Walmart bilang pinakamalaking kumpanya ayon sa kita ay nagpapatibay sa posisyon nito bilang isang retail giant. Ang pare-parehong presensya nito sa mga nangungunang ranggo ay nagpapakita ng kakayahang umangkop sa pagbabago ng mga pangangailangan ng consumer at mapanatili ang isang malakas na presensya sa merkado. Habang patuloy na pinapalawak ng Walmart ang mga operasyon nito at nagbabago sa loob ng industriya ng retail, malamang na manatiling kitang-kita ang ranking nito sa mga darating na taon.