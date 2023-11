Ano ang tawag sa bagong virus?

Sa nakalipas na mga buwan, isang bagong virus ang nakakuha ng atensyon ng mundo, na nagdulot ng malawakang pag-aalala at nag-udyok sa mga pandaigdigang pagsisikap na pigilan ang pagkalat nito. Ang novel virus na ito, na opisyal na pinangalanang SARS-CoV-2, ay may pananagutan sa sakit na kilala bilang COVID-19. Ang pagsiklab ng virus na ito ay unang natukoy sa Wuhan, China noong Disyembre 2019 at mula noon ay naging isang pandaigdigang pandemya.

Ano ang SARS-CoV-2?

Ang SARS-CoV-2 ay kabilang sa isang pamilya ng mga virus na tinatawag na coronaviruses, na kilalang nagdudulot ng mga sakit sa paghinga sa mga tao. Ang pangalang "coronavirus" ay nagmula sa parang korona na mga spike na lumalabas sa ibabaw ng virus kapag tiningnan sa ilalim ng mikroskopyo. Ang partikular na strain na ito, ang SARS-CoV-2, ay malapit na nauugnay sa virus na responsable para sa pagsiklab ng Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) noong 2002-2003.

Ano ang COVID-19?

Ang COVID-19 ay ang sakit na dulot ng SARS-CoV-2 virus. Ang acronym ay nangangahulugang "coronavirus disease 2019," na nagpapahiwatig ng taon kung kailan ito unang nakilala. Pangunahing nakakaapekto ang sakit na ito sa respiratory system at maaaring mula sa banayad na sintomas, tulad ng lagnat at ubo, hanggang sa matinding paghinga sa paghinga at pagkabigo ng organ. Maaari itong maging partikular na mapanganib para sa mga matatanda at indibidwal na may pinagbabatayan na mga kondisyon sa kalusugan.

FAQ:

Q: Paano kumalat ang virus?

A: Pangunahing kumakalat ang virus sa pamamagitan ng respiratory droplets kapag umuubo, bumahin, o nagsasalita ang isang taong may impeksyon. Maaari rin itong kumalat sa pamamagitan ng paghawak sa mga ibabaw o bagay na kontaminado ng virus at pagkatapos ay paghawak sa mukha.

Q: Ano ang mga sintomas ng COVID-19?

A: Kasama sa mga karaniwang sintomas ang lagnat, ubo, igsi ng paghinga, pagkapagod, pananakit ng katawan, pananakit ng lalamunan, at pagkawala ng lasa o amoy. Gayunpaman, ang ilang mga indibidwal ay maaaring walang sintomas o nakakaranas ng banayad na mga sintomas.

Q: Paano ko mapoprotektahan ang sarili ko?

A: Napakahalaga na magsagawa ng mabuting kalinisan, tulad ng madalas na paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng maskara sa publiko, pagpapanatili ng pisikal na distansya mula sa iba, at pag-iwas sa malalaking pagtitipon. Ang pagsunod sa mga alituntunin at rekomendasyon mula sa mga awtoridad sa kalusugan ay mahalaga.

Q: Mayroon bang bakuna?

A: Oo, maraming bakuna ang ginawa at pinahintulutan para sa emergency na paggamit upang labanan ang COVID-19. Ang mga kampanya sa pagbabakuna ay isinasagawa sa buong mundo upang makatulong na makontrol ang pagkalat ng virus.

Sa konklusyon, ang bagong virus, ang SARS-CoV-2, ay responsable para sa sakit na kilala bilang COVID-19. Napakahalaga na manatiling may kaalaman tungkol sa mga pinakabagong pag-unlad, sundin ang mga inirerekomendang alituntunin, at unahin ang personal at pampublikong kalusugan upang mabawasan ang epekto ng pandaigdigang pandemyang ito.