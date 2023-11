Ano ang pagkakaiba ng Walmart at Walmart?

Sa isang nakakagulat na pagliko ng mga kaganapan, dalawang retail giant na may parehong pangalan ang lumitaw sa merkado, na nagdulot ng pagkalito sa mga mamimili. Ang Walmart, ang kilalang American multinational retail corporation, ngayon ay nahahanap ang sarili na nagbabahagi ng spotlight sa isa pang entity na may parehong pangalan. Ngunit ano nga ba ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang entity ng Walmart na ito? Sumisid tayo sa mga detalye.

Walmart Corporation:

Ang una at mas pamilyar na Walmart ay ang kilalang retail na korporasyon na itinatag ni Sam Walton noong 1962. Sa punong tanggapan nito sa Bentonville, Arkansas, ang Walmart Corporation ay nagpapatakbo ng malawak na network ng mga hypermarket, discount department store, at grocery store sa buong mundo. Ito ay kilala sa malawak nitong hanay ng mga produkto, mapagkumpitensyang presyo, at malawak na presensya sa online at offline.

Walmart Inc.:

Ang pangalawang Walmart ay medyo bagong manlalaro sa merkado. Ang Walmart Inc. ay isang kumpanya ng teknolohiya sa Canada na nag-aalok ng isang makabagong platform ng e-commerce. Nilalayon nitong baguhin nang lubusan ang industriya ng retail sa pamamagitan ng pagbibigay ng tuluy-tuloy na karanasan sa online shopping sa pamamagitan ng website at mobile app nito. Bagama't pareho ang pangalan nito sa American retail giant, ang Walmart Inc. ay isang independiyenteng entity na walang kaugnayan sa Walmart Corporation.

FAQ:

T: May kaugnayan ba ang Walmart Corporation at Walmart Inc.?

A: Hindi, ang Walmart Corporation at Walmart Inc. ay magkahiwalay na entity na walang koneksyon o kaakibat.

T: Maaari ba akong mamili sa parehong Walmart Corporation at Walmart Inc.?

A: Oo, maaari kang mamili sa parehong entity. Ang Walmart Corporation ay nagpapatakbo ng mga pisikal na tindahan, habang nag-aalok ang Walmart Inc. ng online shopping platform.

T: Magkapareho ba ang mga produkto at presyo sa parehong mga entity ng Walmart?

A: Maaaring mag-iba ang mga inaalok at presyo ng produkto sa pagitan ng Walmart Corporation at Walmart Inc. Maipapayo na tingnan ang website ng bawat entity o bisitahin ang kani-kanilang mga tindahan para sa tumpak na impormasyon.

Q: Nagpaplano ba ang Walmart Inc. na palawakin ang mga operasyon nito?

A: Bilang isang lumalagong kumpanya ng teknolohiya, ang Walmart Inc. ay may mga plano na palawakin ang mga operasyon nito at maabot ang mas maraming customer sa hinaharap.

Sa konklusyon, habang ang parehong entity ay nagbabahagi ng pangalang "Walmart," sila ay naiiba at hiwalay sa isa't isa. Ang Walmart Corporation ay ang mahusay na naitatag na retail giant, habang ang Walmart Inc. ay isang Canadian technology company na naglalayong baguhin ang industriya ng retail sa pamamagitan ng online na platform nito. Kaya, sa susunod na marinig mo ang isang tao na binanggit ang Walmart, tiyaking linawin kung aling Walmart ang kanilang tinutukoy, dahil malaki ang pagkakaiba ng dalawa.