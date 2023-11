Ano ang profile ng kumpanya ng Walmart?

Ang Walmart, ang pinakamalaking retailer sa mundo, ay isang American multinational na korporasyon na nagpapatakbo ng chain ng mga hypermarket, discount department store, at grocery store. Itinatag noong 1962 ni Sam Walton, ang Walmart ay lumago upang maging isang global powerhouse na may presensya sa 27 bansa at mahigit 11,000 na tindahan sa buong mundo. Sa punong-tanggapan nito sa Bentonville, Arkansas, ang Walmart ay gumagamit ng mahigit 2.3 milyong kasama sa buong mundo, na ginagawa itong isa sa pinakamalaking pribadong employer sa mundo.

Pangkalahatang-ideya ng Kumpanya:

Gumagana ang Walmart sa ilalim ng iba't ibang mga banner, kabilang ang Walmart Supercenter, Walmart Neighborhood Market, at Sam's Club. Nag-aalok ang kumpanya ng malawak na hanay ng mga produkto, kabilang ang mga groceries, damit, electronics, mga gamit sa bahay, at higit pa. Nagbibigay din ito ng mga serbisyo tulad ng parmasya, serbisyong pinansyal, at digital entertainment sa pamamagitan ng online platform nito.

Mga Halaga ng Kumpanya:

Ang misyon ng Walmart ay upang makatipid ng pera ng mga tao upang sila ay mabuhay nang mas mahusay. Ang kumpanya ay nakatuon sa pagbibigay sa mga customer ng mababang presyo, nag-aalok ng malawak na seleksyon ng mga produkto, at pagtiyak ng isang maginhawang karanasan sa pamimili. Nakatuon din ang Walmart sa sustainability, na naglalayong makamit ang zero waste, gumana nang may 100% renewable energy, at nagbebenta ng mga produkto na nagpapanatili sa mga tao at kapaligiran.

FAQ:

1. Ilang mga tindahan ng Walmart ang mayroon?

Ang Walmart ay nagpapatakbo ng higit sa 11,000 mga tindahan sa buong mundo, kabilang ang iba't ibang mga banner nito tulad ng Walmart Supercenter, Walmart Neighborhood Market, at Sam's Club.

2. Ilang empleyado mayroon ang Walmart?

Gumagamit ang Walmart ng mahigit 2.3 milyong kasama sa buong mundo, na ginagawa itong isa sa pinakamalaking pribadong employer sa mundo.

3. Saan naka-headquarter ang Walmart?

Ang punong-tanggapan ng Walmart ay matatagpuan sa Bentonville, Arkansas, United States.

4. Anong mga produkto ang inaalok ng Walmart?

Nag-aalok ang Walmart ng malawak na hanay ng mga produkto, kabilang ang mga groceries, damit, electronics, mga gamit sa bahay, at higit pa. Nagbibigay din ito ng iba't ibang serbisyo tulad ng parmasya, serbisyong pinansyal, at digital entertainment.

Sa konklusyon, ang Walmart ay isang pandaigdigang retail giant na may malawak na presensya at magkakaibang hanay ng mga produkto at serbisyo. Sa pangako nito sa mababang presyo, kaginhawahan, at pagpapanatili, patuloy na nangunguna ang Walmart sa industriya ng retail.